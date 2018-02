Mientras los sindicatos dirimen su lucha interna entre los que van a la marcha del 21 convocada por Hugo Moyano, los que no movilizan pero adhieren y los que directamente llaman a no moverse de sus puestos de trabajo, el oficialismo decidió apuntar sus cañones contra el camionero y su familia.

Este lunes, los diputados Pablo Tonelli y Graciela Ocaña tomaron la posta para cuestionar el reclamo sindical. "A la marcha la veo totalmente injustificada porque está claro que lo que mueve a Moyano a reclamar y protestar es su situación judicial", opinó el legislador oficialista en declaraciones a FM La Patriada, en las que señaló que "está por verse si es importante la movilización", ya que "cada día queda más flaca de apoyos y adhesiones".

Por su parte, "la Hormiguita" Ocaña dijo sentir miedo: "Me siento acompañada por mis colegas ante el exabrupto de Moyano que me trató de cucaracha. Él lo dice en el sentido de que a una cucaracha hay que exterminarla. Tengo temor porque Moyano dentro de su grupo de compañías tiene empresas de seguridad. He tenido problemas y no quiero volver a tenerlos, por eso lo hago responsable si algo me pasa", indicó Ocaña.