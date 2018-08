Contra Cristina

(Jonatan Moreno-Crónica)

(Jonatan Moreno-Crónica)

(Jonatan Moreno-Crónica)

(Jonatan Moreno-Crónica)

A favor de de Cristina

(Jonatan Moreno-Crónica)

(Jonatan Moreno-Crónica)

(Jonatan Moreno-Crónica)

La justicia está a la espera de que el Senado autorice este miércoles el allanamiento de las tres residencias de la ex presidenta, un paso más en la causa que investiga millonarios sobornos para adjudicar contratos de obra pública.Mientras tanto, muchos se juntaron para manifestarle su deseo a los senadores para que aprueben la moción de desafuero de la ex mandataria, a pesar de que ella ya se mostró dispuesta a que realicen los allanamientos en su domicilio en el marco de la causa que persigue el juezSin embargo, del otro lado también están quienes descreen de esta causa y consideran que es una persecución mediática y política contra Fernández, y asistieron al Congreso de la Nación para expresar su descontento y apoyo a la senadora.El Senado debe reunirse a partir de las 17 para autorizar el allanamiento solicitado por el juez Bonadio, pues la ex mandataria, electa senadora en 2017, está amparada por los fueros parlamentarios.Debido a sus fueros, Kirchner no puede ser detenida, pero se la puede imputar y condenar.Una sesión la semana pasada en el Senado para evaluar el pedido de Bonadio fracasó por falta de quórum, pero está vez se da por descontado que habrá reunión en la Cámara y que la solicitud será aprobada.Incluso, Kirchner publicó el martes una carta en la que se declaró dispuesta a que se allanen sus domicilios de Buenos Aires, Santa Cruz y El Calafate, estos dos últimos en el sur del país, aunque pidió al Senado que prohíba la presencia de cámaras durante los procedimientos.