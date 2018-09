Tras la prisión preventiva dictada a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner este lunes por el juez federal Claudio Bonadio en la causa por supuestos pagos de coimas de empresarios a ex funcionarios por la obra pública durante su mandato, son varios los empresarios y ex funcionarios que están en la misma condición.

El magistrado también procesó al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; a su entonces segundo, Roberto Baratta, y quienes están acusados de actuar como organizadore. de la asociación ilícita y permanecen con prisión preventiva.

También los "arrepentidos" José López, ex secretario de Obras Públicas quien quedó detenido por otra causa y Claudio Uberti, ex titular del órgano de Control de Concesiones Viales.

En la misma situación se encuentran: Nelson Javier Lazarte (secretario privado de Baratta), Rafael Enrique Llorens (subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal), Hernán Gómez, ex asesor del ministerio de Planificación, Fabián García Ramón, ex director de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética, José María Olazagasti, ex secretario de Julio De Vido, Walter Fagyas (presidente de ENARSA), Néstor Otero de TEBA, Gerardo Ferreyra de Electroingenieria, Raúl Víctor Vertua, empresario de Río Negro que participó de la construcción del Gasoducto del Noreste, Hernán del Río, exchofer y secretario de José María Olazagasti.

Se encuentran procesados pero sin prisión preventiva: Claudio Uberti, ex funcionario de Planificación, José López, ex secretario de Obras Públicas, Oscar Parilli, ex secretario general de la Presidencia de Cristina Kirchner y extitular de la AFI, Germán Nivello, ex subsecretario de Obras Públicas, Jorge Mayoral, ex secretario de Minería, Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, Carlos Wagner, de la empresa Esuco y expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Claudio Javier Glazman, empresario inmobiliario, Ángelo Calcaterra de IECSA, Juan Carlos de Goycoechea, ex CEO de Isolux Luis Betnaza de Techint, Armando Loson, presidente de Albanesi Constructora, Rudy Ulloa Igor, empresario de Santa Cruz, Sergio Taselli, empresario vinculado a la producción carbonífera y al transporte, Aldo Benito Roggio, dueño del Grupo Roggio, Juan Chediack, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Alejandro Ivanissevich, empresario de Emgasud, Manuel Santos Uribelarrea, presidente de MSU Energy, Gabriel Romero, dueño del grupo EMEPA, Jorge Balán, de Industrias Secco, Hugo Alberto Dragonetti, empresario de la construcción de la compañía Panedile, Hugo Eurnekian, ejecutivo de Corporación América, Ernesto Clarens, financista, Enrique Pescarmona, titular de Pescarmona.

Bonadio le dictó falta de mérito de Jorge Neira y Osvald. Acosta, ambos de Electroingenieria; de Javier Sánchez Caballero, de IECSA; de Rodolfo Poblete, de EMEPA; de Héctor Zavaleta, de Techint, y de Franco Valenti de Industrias Pescaroma.

Además fue sobreseído Raimundo Peduto y extinguida la acción penal contra Néstor Kirchner y Daniel Muñoz, por sus fallecimientos.

Si bien todos reconocieron haber hecho pagos ilegales, fueron los jefes de sus empresas quienes aclararon que lo hicieron por orden de ellos.