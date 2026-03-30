Procesaron a Claudio Tapia y Pablo Toviggino por retención indebida de aportes por $19.000 millones

El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, procesó a Claudio "Chiqui" Tapia y a su mano derecha, Pablo Toviggino, en una causa que investiga la retención indebida de impuestos y aportes previsionales. según pudo saber Crónica al tener acceso a la resolución.

La maniobra, denunciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), involucra montos que superan los $19.000 millones correspondientes a tributos nacionales y recursos de la seguridad social que no habrían sido depositados en los plazos legales.

Retenciones bajo la lupa judicial

La acusación sostiene que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) actuó como agente de retención de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones patronales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, pero no transfirió esos fondos al fisco dentro de los 30 días posteriores al vencimiento.

Si bien Claudio Tapia y Pablo Toviggino se presentaron ante la Justicia, el argumento de la entidad de calle Viamonte se centró en que la deuda fue cancelada, aunque fuera de término.

No obstante, para la fiscalía, el delito se habría consumado al momento del incumplimiento original del plazo legal.

Ante esta situación, el magistrado resolvió mantener la restricción perimetral del país para el titular de la institución.

El posicionamiento del Poder Ejecutivo

El presidente de la Nación, Javier Milei, se refirió a la situación procesal de la cúpula del fútbol nacional, tomando distancia de la investigación pero respaldando el accionar del organismo recaudador.

"Si ARCA no hiciera eso, estaría incumpliendo los deberes de un funcionario público. En estos temas dejo que actúen los organismos y la Justicia, yo no interfiero en estas cosas", declaró el mandatario.

Javier Milei fue enfático respecto a la igualdad ante la ley: "Si una persona comete un delito, tiene que pagar. En la Argentina, el que las hace las paga. Es una regla básica de este Gobierno. Para eso está la Justicia, y si encuentran que cometieron delitos, deberán pagar como cualquier otro argentino. A todo el mundo se le exigen balances. No pueden pretender estar fuera de la ley".

Contraste institucional y balances

Mientras avanza la causa en los tribunales de Comodoro Py, la AFA emitió un comunicado oficial destacando la gestión de los últimos nueve años, calificándola como un proceso de "normalización institucional" basado en una "administración responsable de los recursos".

El documento asegura que bajo el mandato de Claudio Tapia se promovió una estructura "más sólida, moderna y transparente", optimizando procesos administrativos y fortaleciendo la gobernanza interna. Sin embargo, este relato de transparencia colisiona con el procesamiento y los embargos de $350 millones dictados por el juez Amarante contra los dos principales directivos de la entidad.