El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo este lunes que la "mayor carga" del sistema público de salud se espera en la segunda quincena de mayo, cuando podrían generarse entre 2.000 y 3.000 casos leves por día en la Ciudad de Buenos Aires.

"Esperamos la mayor carga del sistema público de salud en la segunda quincena de mayo, y el peor día va a significar entre 2.000 y 3.000 pacientes leves en la Ciudad de Buenos Aires", dijo Quirós, quien hizo una presentación ante legisladores porteños.

El ministro, quien expuso a los legisladores por videoconferencia desde la Legislatura porteña, donde estaba con la presidenta de la comisión de Salud, Patricia Vischi, agregó que para los casos complejos "se disponen de unas 600 camas de internación y 200 camas de terapia intensiva por día".

Al exponer ante los integrantes de la comisión de Salud de la Legislatura porteña, Quirós también informó que, actualmente, la tasa reproductiva del virus -denominada factor RO- es de 1,3 en la Ciudad. "Si el factor R0 es menor que uno, quiere decir que cada enfermo contagia a menos de una persona, por lo que se considera que no hay epidemia. No hay casos de R0 menores a uno antes del pico de la epidemia", agregó el ministro.

.

Quirós se refirió además a los "PCR", los testeos clínicos de pacientes sospechosos, los cuales "aumentaron la última semana". "Desde el comienzo de la emergencia, en el sistema público de salud metropolitano se testearon 9.175 casos, de los cuales 708 dieron positivo. Actualmente se hacen unos 550 o 570 test diarios", detalló.

Ante la pregunta de una diputada, Quirós aseguró que el sistema de salud de la Ciudad "dispone de insumos médicos necesarios para atender la pandemia" y que si alguna unidad sanitaria no tiene algún elemento debe recurrir al centro de distribución, que "demora no más de media hora en satisfacer la demanda". Por otro lado, el funcionario informó que la cantidad de radio operadores que atiende los centros de consulta telefónica de la línea 107 del Same "prácticamente se duplicaron, pasando de 18 a 35".

Además, dijo que la línea 147 tenía, antes de la pandemia, capacidad para atender 330 llamadas simultáneas y ahora atiende 1.030. "Por ejemplo, en las primeras dos horas de hoy (por el lunes) atendió más de 8.000 llamadas", afirmó el ministro.

De la reunión participaron los diputados Ana María Bou Pérez, Claudio Romero, Paola Micchielotto, Victoria Roldán Médez y Gimena Villafruela (Vamos Juntos); Patricia Vischi, Inés Gorbea y Diego Weck (UCR-Evolución); Javier Andrade, Victoria Montenegro y Laura Velasco (Frente de Todos) y Roy Cortina (Partido Socialista).