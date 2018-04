Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que es más fuerte "el impacto para el bolsillo" del "cambio de la bombita" por la tecnología LED "que cualquier impuesto" que el gobierno de la ciudad pueda bajar en la facturación del servicio de energía eléctrica.



De hecho, estimó que "si una familia cambia todas las bombitas de la casa, le bajaría la cuenta un 15 por ciento", con lo cual destacó como prioritario el ahorro energético por sobre cualquier modificación de índole impositiva.



"El impacto para el bolsillo es más fuerte en el cambio de la bombita (de incandescente a LED) que con cualquier impuesto que podamos bajar. Las vamos a repartir gratuitamente, calculamos 5 millones de bombitas", sostuvo Larreta, en declaraciones que formuló esta mañana a radio La Red.



En este sentido, el jefe de Gobierno afirmó que, en la ciudad, se está "terminando de cambiar toda la iluminación a LED", con lo cual "baja un 40 por ciento el consumo de energía" en el distrito.



De hecho, Rodríguez Larreta subrayó que el porteño "es de los distritos que menos impuestos tenían en los servicios públicos", y que, de hecho, en la facturación de los servicios, no hay "ningún impuesto específico de los que se trasladan a la gente en luz, gas y agua".



No obstante, reiteró que el gobierno porteño decidió "bajar a cero Ingresos Brutos por este año" y aclaró que el impacto de ese tributo "era 4 por ciento". "En términos de impuestos, estamos haciendo todo lo que podemos hacer, no teníamos otros", aseveró.



En ese marco, abogó porque "otros gobernadores escuchen el llamado del Presidente (Mauricio Macri) de acompañar a la gente", en referencia al pedido realizado por el mandatario el lunes último en el marco de una visita que realizó al yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén, desde donde convocó a las provincias a quitar impuestos locales de las facturas de servicios públicos.