1. "Estamos viviendo el peor momento desde que comenzó la pandemia. Debemos asumir seriamente lo crítico de este tiempo y no naturalizar tanta tragedia. Nadie tiene derecho a querer sacar ventaja cuando debemos unirnos para encarar esta catástrofe que azota a nuestra humanidad. Y el primero que debe cuidar la salud de todos y todas es el Estado. Es indudable que tengo el deber de cuidar la salud de los argentinos porque la ley me lo impone. Además siento el deber ético de preservar la vida de cada uno de ustedes porque ustedes me confirieron el poder. La vida de nuestro pueblo es una prioridad irrenunciable para nosotros".

2. "Hubo decisiones que no compartimos, algunas de ellas judicialmente avaladas. Es posible que producto de todo ello, en medio de tanta barullo, algunos mensajes hayan generado confusión y llevado a muchos a minimizar el problema. Esa confusión debe terminarse. Un país no puede tener 24 estrategias sanitarias ante una situación tan grave. Necesitamos un marco nacional común para enfrentar la pandemia".

3. "En esta segunda ola se evidenciaron tres problemas. En algunos lugares no se cumplieron todas las medidas que dispusimos, en otros se implementaron de manera tardía y en muchos lugares los controles se relajaron, han sido débiles o no existieron. Es decisivo que la autoridad de cada jurisdicción aplique estrictamente las normas que estamos dictando. Cuando no hay fiscalización se produce una injusticia, porque una minoría que no cumple genera un aumento en la transmisión del contagio".

El gráfico sobre la suba de casos que influyó en la decisión presidencial.

4. "Todos los datos científicos indican que el problema en la Argentina es gravísimo y han probado que la circulación y las reuniones sociales son los factores que multiplican los contagios. Por eso, aprovechando que la semana tiene tres días hábiles vamos a reducir la circulación en todas las zonas con alto riesgo o alarma epidemiológica, desde este sábado a la cero hora hasta el domingo 30 inclusive".

5. "Quedan suspendas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar. Sólo se podrá circular en las cercanías del domicilio entre las 6 y las 18 o por razones especialmente autorizadas".

6. "La medida dura nueve días y sólo involucra tres días hábiles. Desde el 31 de mayo hasta el 11 de junio se retomarán las actividades en el marco de las medidas que tenemos hasta hoy, pero con la firme decisión de hacerlas cumplir estrictamente. En ese lapso dispondremos que el fin de semana del 5 y 6 de junio vuelvan a restringirse las actividades en las zonas más críticas".

7. "Soy plenamente consciente de que estas restricciones generan dificultades. Pero no queda más remedio que preservar la conservación de la vida. No voy a aceptar que se generalice esta cantidad de contagios y fallecimientos".

8. "A las empresas y trabajadores afectados los acompañaremos con el programa de Recuperación Productiva. Aumentaremos el salario complementario con una inversión de 66 mil millones de pesos. Fortaleceremos el programa Alimentar y llegaremos a cuatro millones de niños, niñas y adolescentes. La ayuda para reducir el impacto económico y social de la segunda ola suma hasta aquí 480 mil millones de pesos. Estaremos atentos a quienes necesiten ayuda, como siempre lo hemos hecho".

9. "Vamos a fortalecer el proceso de vacunación. En los próximos días contaremos con más de cuatro millones de dosis. Hasta hoy, siete de cada diez mayores de 60 han recibido al menos una dosis de la vacuna. Acelerando la vacunación, en pocas semanas más completaremos la totalidad de las personas en condiciones de riesgo que pidieron vacunarse".

10. "El fondo ruso está normalizando la entrega de vacunas y esperamos otro millón para los próximos días. También hablé con el presidente de México y confirmó el envío de gran cantidad de vacunas de las que hemos producido ambos países con AstraZeneca. También tomé contacto con el presidente de China, Xi Jinping, para seguir recibiendo vacunas de Sinopharm. Seguimos dialogando con otros países y con otros productores, poniendo nuestros mayores esfuerzos para la firma de nuevos contratos".

