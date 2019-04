La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, anunció este miércoles medidas económicas que incluyen el congelamiento de las tarifas de luz en la provincia y un tope en las cuotas de los créditos hipotecarios en UVA, con el objetivo de "acompañar a las familias a aliviar su situación en este momento difícil".

Vidal ofreció una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en La Plata, donde además anunció líneas de crédito, una moratoria para deudas laborales de las pymes y el relanzamiento de los descuentos del 50% en supermercados para los clientes del Banco Provincia.

A partir de esta jornada vuelve el beneficio del 50% de reintegro en los comercios y cadenas adheridas, con un tope de reintegro a 2.000 pesos, en compras con las tarjetas Visa Débito, Visa Crédito y Mastercard Crédito del Banco Provincia.

Relanzamos el beneficio del 50% de descuento en supermercados para clientes del Banco Provincia y ahora ampliamos el tope de reintegro a 2000 pesos, congelamos las tarifas de la luz y aplicamos un tope a los créditos hipotecarios UVA del Banco Provincia. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) 24 de abril de 2019

Desde mayo, este beneficio tendrá vigencia el tercer y cuarto miércoles de cada mes hasta noviembre de 2019. El programa de descuento estará vigente en todos los locales adheridos entre ellos, las cadenas de supermercados Coto, Día, Carrefour, Jumbo, Disco y Vea de toda la Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además vamos a presentar un proyecto de ley para la promoción de la competencia, que va a ayudar a las PyMES a colocar más productos en las cadenas de supermercados, y a que todos tengamos más opciones para elegir en las góndolas. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) 24 de abril de 2019

En el caso de la tarjeta de débito, los reintegros serán realizados en los 10 días hábiles posteriores a la compra, y con tarjetas de crédito las compras deben realizarse en un solo pago y los reintegros se harán en los próximosdos resúmenes.

También anunció que no habrá aumento de tarifas de electricidad por el resto del año.

En referencia a los créditos hipotecarios ajustados por UVA, se anunciará un mecanismo de evaluación para que las cuotas de los créditos hipotecarios desde hoy hasta al 31 de diciembre no excedan el 30% del salario.



Asimismo, dispuso la suspensión de ejecuciones hipotecarias por un 1 año y la condonación de intereses punitorios.

Habrá nuevas líneas de créditos para las industrias del calzado y textil que contempla, por un lado, una línea de descuento de cheques al 25% hasta 120 días para que no se corte la cadena de pagos y por el otro y para impulsar su producción, una nueva línea de capital de trabajo para Pymes de la industria textil y del calzado al 29% con tasa fija en pesos hasta 12 meses.

Vamos a seguir acompañando a las PyMES para que continúen produciendo y generando puestos de trabajo, además de sostener las líneas de crédito que ya existen, vamos crear nuevas para la industria textil y del calzado. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) 24 de abril de 2019



En referencia al mercado de trabajo, el gobierno bonaerense lanzará una moratoria laboral que implica la quita total o condonación del 100% de los intereses de la deuda y un plan de pagos para el capital originario. Las pymes que adhieran podrán pagarla en función de sus posibilidades hasta en 60 cuotas. A aquellas que elijan pagarla en 6 cuotas no se les cobrará interés.



El gobierno impulsará una ley para promover la competencia, ayudar a las pymes a colocar más productos en los supermercados y garantizar que los bonaerenses puedan elegir entre más de una marca por producto, con mayor variedad y mejores precios.



El proyecto establece que estos comercios deben contar en sus góndolas con productos de no menos de 4 proveedores distintos por artículo. De esta manera, los productos de una misma marca, proveedor o grupo económico de empresas (de cualquier manera, vinculadas o integradas) no deben superar el 30% del

espacio de cada góndola.



Además, establecerá un 10% de espacio para productos de pymes. La ubicación de la mercadería deberá ser rotada periódicamente, de manera tal que toda la mercadería independientemente de su proveedor esté a una altura de visión horizontal, durante el mismo tiempo.



La medida se aplicará exclusivamente en alimentos, bebidas, productos de higiene personal y artículos de limpieza del hogar.