El sueño de tener una casa propia está cada vez más lejos. Las cuotas de los créditos hipotecarios UVA, que se actualizan en función de la inflación, aumentaron entre un 60 y un 70% del valor original y la mayoría de los usuarios no pueden pagarlas, porque en algunos casos superan sus ingresos.

"Hace dos años tuvimos la oportunidad a través de créditos hipotecarios UVA comprar esta casa, nosotros tomamos un crédito a 20 años y nos dieron aproximadamente dos millones de pesos, hoy por hoy le debemos al banco 3 millones y medio. Comenzamos pagando 11 mil 200 pesos de cuotas y este último mes 22.700 pesos", expresó Laura González, docente, en el segmento "Cómo Seguimos", que se emite por Crónica HD, dentro del programa "Sólo periodismo", todos los jueves a partir de las 18.

Laura González junto a su marido frente a su casa.

Entre Marzo y Abril de 2018 el promedio de créditos hipotecarios UVA otorgados fue de 13.570 millones mensuales (equivalente a 671 millones de dólares), un registro récord. La actualidad de los créditos hipotecarios es todo lo contrario. En Enero, los créditos hipotecarios UVA continuaron cayendo en términos nominales. Se registraron operaciones por solo 2.378 millones de pesos (63,2 millones de dólares), un 82,5% menos que en los meses de auge de los préstamos y si lo pasamos a dólares es una caída 90,5%.

Por otro lado, Silvia Serrichio, jubilada, indicó: "El problema de estos préstamos es que hay una cláusula de letra muy chiquita donde te indexan el capital y la cuota. Lo que era para nosotros cumplir el sueño se convirtió en una pesadilla. Realmente nos cambió la vida".

Para Silvia, el crédito se convirtió en una pesadilla.

"¿Cómo seguimos? Poniéndole fuerza. Nosotros no podemos esperar porque hay familias que se van a quedar en la calle, sin su techo. Pedimos que paren las ejecuciones, que congelen el capital. No puede ser que yo deba más de lo que me prestó el banco", agregó.

En tanto, Celeste Basile, que vive con su pareja y sus dos hijos en una casa que adiquirió con el préstamo UVA, señaló: "Cuando sacamos el crédito lo hicimos con un dólar a 17. A medida que pasó el tiempo fue subiendo la moneda estadounidense, subía el UVA. Y a nosotros nos subía el crédito. Eso nunca jamás nos dijeron que iba a ser así. Conclusión, al banco le pedimos tres millones y le estamos debiendo cuatro".

Celeste sacó el crédito con un dólar a 17.

"Producto de todo esto, tuve que dejar de comprar primeras marcas que antes consumía. Me habría encantado tener más hijos y ahora no lo puedo ni pensar. Tener que decirle a mi nene que no le puedo festejar el cumpleaños es tristísimo. No es que no queremos pagar la cuota, la queremos pagar. Pero que sea considerable, que nos deje vivir", finalizó.