El 2019 arrancó con los extranjeros en el tope de la agenda. En efecto, días atrás se conoció el objetivo del Gobierno de acelerar la expulsión de aquellos que hubieran cometido algún delito en el país. A eso se suma la idea de orientar los flujos migratorios hacia las provincias que demanden servicios concretos de trabajo.

Respecto del primer punto, Migraciones tiene actualmente una lista con más de mil personas con antecedentes delictivos que están en condiciones de ser deportados.

El objetivo de Cambiemos sería endurecer la Ley de Migraciones, crear un Fuero Migratorio y una unidad de búsqueda de delincuentes extranjeros. "Para que todo aquel que se radique en el país lo haga con un objetivo de colaboración y no de venir a delinquir", había afirmado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En tanto, y basados en la evaluación del flujo migratorio en los tres últimos años, el Gobierno busca crear incentivos para aquellos extranjeros que se radiquen en el interior. Y es que, de los 666.000 extranjeros que se radicaron en el país desde 2016, el 83% lo hizo en la Ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón del conurbano bonaerense.

"Si seguimos hablando del tema de las restricciones, por no tener un sistema lógico y ágil, nos perdemos de hablar del verdadero tema que es que la mayoría de los extranjeros que vienen al país lo hacen de buena fe. Ahora bien: si no se resuelve el problema de la minoría que viene a delinquir, no podemos pasar a este segundo paso que es direccionarlos hacia las provincias. Y si no resolvemos este tema, en una proyección a diez años, Buenos Aires va a explotar", sostuvo enfático el director Nacional de Migraciones, Horacio García.

En los últimos meses, el movimiento migratorio de venezolanos hacia la Argentina se ubicó en el primer puesto desplazando así las históricas corrientes de paraguayos y bolivianos que se instalaron en el país en las últimas décadas.

Hasta fines de 2018 llegaron al país unos 130 mil ciudadanos de Venezuela y la tendencia indica que otros 100 mil se instalarán este año, según proyecciones oficiales. La dirección de Migraciones elaboró un listado con los nombres de 101 extranjeros que cometieron delitos y otros 253 que tienen infracciones a la ley migratoria, que están en condiciones de ser deportados a sus países de origen.

Además hay 600 casos en los que se pedirá la "retención" para ser expulsados del país en una segunda instancia.