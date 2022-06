Esta semana el dólar volvió a dar la nota en la Argentina. El Poder Ejecutivo anunció medidas de control a las importaciones y eso provocó un salto en el cambio paralelo, el denominado "blue".

En este contexto de imprevisibilidad, el legislador porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, anunció un particular sorteo entre quienes lo siguen en su cuenta de Twitter. ¿En qué consiste la consigan? En acertar a cuánto cerrará esta semana el precio del dólar blue.

"¿A cuánto va a estar el dólar blue el viernes al cierre? Sorteo $ 12.389 entre los que acierten. (Se puede jugar hasta el martes al mediodía y solo vale una respuesta por cuenta)", posteó Marra, la mano derecha de Javier Milei.

Esto logró una catarata de respuesta entre los seguidores del legislador porteño, quien se plegó a las particulares iniciativas de Milei, quien continúa sorteando su dieta como diputado nacional. Los concursos de La Libertad Avanza fueron inaugurados por el mencionado referente libertario, quien al llegar a su banca de la Cámara baja decidió sortear su sueldo público entre "personas físicas mayores de 18 años".

¿Cómo hacer para participar del sorteo de Ramiro Marra?

El principal requisito, aclarado por el propio Marra, es del seguirlo en su cuenta de Twitter. Luego, arrobándolo hay que comentar el posteo con el número que estiman los participantes llegará a valer el dólar blue.

El cierre del "concurso" es el próximo 1 de julio. "El que no me sigue no gana, por supuesto, esa es mi ganancia, tener más seguidores ja", bromeó el libertario. En ese sentido, también agregó: "Como son muy competidores, agrego premio adicional de $ 2.345 al que le acierte y aparte le dé retuit".

El valor del dólar continúa rompiendo nuevos récords históricos.

Con respecto a la actual cotización, el blue subió y rompió un nuevo récord, cotizando este lunes a $ 229 para la compra y $ 232 para la venta.

Asimismo, el dólar turista —también conocido como dólar solidario— cotizó a $ 214,09. Este valor es el que se utiliza al momento de comprar dólar para ahorro o de realizar transacciones en el exterior y surge de la suma de un 30% al valor del dólar oficial del día.