En un conferencia de prensa brindada en el salón auditorio de la sede partidaria de la calle Matheu 130, pasadas las 12 del mediodía de este jueves, el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo asumió como interventor del PJ Nacional, según lo dispuso la Justicia.



Si bien el cargo fue tomado en forma inmediata por Barrionuevo, tras la resolución judicial que aportaba a José Luis Gioja, el ex presidente que en un principio se resistió a dejar su puesto, en esta jornada se hizo la presentación oficial del mismo.



Al tomar la palabra el nuevo lider del PJ dijo: "Gracias a los presentes. Hoy formalmente le estamos dando formalidad a lo que la doctora Servini de Cubria designó. Como interventor del peronismo, vinimos a tomar posición".



Mientras que afirmó que su objetivo será "sanear" al partido, "poner el movimiento en marcha, en todas sus ramas para que el peronismo sea una alternativa el año que viene y en eso estoy convencido que el peronismo va a ser una alternativa que vuelva a ser gobierno y en esto tenemos que trabajar mucho. De acá saldrá la fórmula para el año que viene", en referencia a las elecciones presidenciales



Allí se definió como "un soldado de la Justicia", y afirmó que "las puertas del peronismo se abren en general. Van a estar abiertas para todos. El que quiera compartir con nosotros, lo va a hacer, sin rencores, sin odios. Tenemos una gran obligación de poner al movimiento en marcha".



Luego agregó que le pidió "a dos compañeros que me ayuden, que me acompañen". Por lo tanto indicó que el dirigente Carlos Campolongo será el vocero, "va a ser mi imagen, mi cara visible" por la experiencia que tiene "va a saber expresarse". "Además, Julio Bárbaro es un compañero de muchos años" y será el encargado de la gestión política, "mi coordinador político".



"De aquí va a salir todo el trabajo que tenga que ver con salud, seguridad, infraestrutura y todo aquello que tenga que ver con la gestión, creo que nosotros tenemos la capacidad y la experiencia" luego indicó que "es el movimiento más importante de Latinoamérica".