Con reclamos de mayor apertura, se reunió el Congreso Nacional del PJ

El Congreso Nacional del Partido Justicialista (PJ) se reunió esta semana en un encuentro en el que desde distintos sectores expresaron varios reclamos a la conducción que encabeza Cristina Fernández de Kirchner aunque sin llegar a la confrontación.

Los principales reclamos fueron para que haya "una mayor apertura partidaria" y un "verdadero federalismo". No obstante, pese a los cuestionamientos, la reunión sirvió para mostrar unidad en momentos que el PJ busca reorganizarse de cara a las elecciones nacionales para enfrentar al Gobierno de Javier Milei.

Quintela pidió "amplitud para que pueden participar todos los compañeros"

Durante el encuentro, uno de los principales reclamos fue el realizado por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que exigió "garantizar la apertura y la amplitud para que puedan participar todos los compañeros".

"Nosotros que hemos sufrido proscripciones, persecuciones, cárceles, torturas, desapariciones y muerte de compañeros, no podemos proscribir a compañeros", subrayó el mandatario en su participación que realizó de forma virtual.

En este marco, se refirió a las situaciones de Jujuy, Salta y Misiones y reclamó que las definiciones internas se desarrollen "con ecuanimidad e imparcialidad". Sobre este punto, aunque evitó confrontar directamente con la conducción nacional, cuestionó la designación de interventores desde Buenos Aires para ordenar distritos del norte argentino y reclamó una mirada "verdaderamente federal" dentro del PJ.

"No podemos proscribir a compañeros", advirtió el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

"Nos gustaría que los interventores o normalizadores sean compañeras y compañeros del norte argentino", añadió.

Por su parte, el vicepresidente primero del PJ y senador nacional por Formosa, José Mayans, defendió la potestad del peronismo para resolver sus internas al tiempo que manifestó que "la Justicia debería respetar el accionar del partido a nivel nacional".

En tanto, el reclamo por mayor federalismo también llegó desde San Luis ya que sectores que responden al ex gobernador Alberto Rodríguez Saá pidieron al Congreso partidario que convoque a elecciones nacionales y conforme una conducción colegiada transitoria hasta la realización de esos comicios.

"Faltan consensos hacia el interior. Reclamamos federalismo en la toma de decisiones", solicitaron. Sin embargo, el planteo no fue incorporado al temario formal del Congreso.