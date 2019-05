El presidente Mauricio Macri dijo este jueves que "hay algo que hemos venido a cambiar y está cambiando", al referirse a "las obras se hacen y se terminan y se licitan de manera transparente", durante la inauguración de la pavimentación en un tramo de la ruta provincial 46, que conecta las localidades catamarqueñas de Andalgalá y Belén.



Desde Andalgalá y acompañado por la gobernadora Lucía Corpacci, junto a otros funcionarios, el presidente repasó las obras hechas en Catamarca por la Nación y destacó que su Gobierno no quiere más "atropellos al federalismo".



"La gobernadora dice: 'Bueno, fuimos de a poquito' pero podemos hacer las cosas más rápido. Necesitamos hacerlas más rápido porque muchos argentinos están esperando su oportunidad de progresar, crecer, de desarrollarse a partir de un buen trabajo y para eso tiene que haber bases que funcionen", sostuvo el mandatario al resaltar la importancia de la infraestructura para el desarrollo.



Además, analizó que "no puede ser que hayamos pensado en más de 50 años, tan solo 50 kilómetros. Es porque algo no funcionó". Y, reprochó que la obra no se hizo "dándose cuenta de que las dos localidad tardaban horas en conectarse".



"Hay algo que hemos venido a cambiar y está cambiando", dijo el jefe de Estado y aludió a las "obras que se prometen en un plazo, se empiezan y se terminan. Y se licitan en forma transparente".



Macri también recordó que entre las obras realizadas por la Nación en Catamarca hay 8 centros de Telesalud y 150 escuelas rurales conectadas a Internet. Además, mencionó su compromiso con la gobernadora para "ampliar y modernizar el aeropuerto de Catamarca, ya que tenemos más del 70% de nuevos pasajeros" que llegan a la provincia por vía aéra.



"No queremos más este atropello al federalismo de que todo el mundo se tiene que conectar con la Argentina vía Buenos Aires", subrayó. En ese punto, Macri advirtió sobre la "tentación de buscar atajos, soluciones mágicas, o parches" a los problemas argentinos, al sostener que "ése es el camino que ya probamos durante décadas y no funcionó".



El mandatario consideró que "si queremos que todos los argentinos tengan acceso a las mismas oportunidades, y realmente sacar de la pobreza a tantos compatriotas que hoy la sufren, el camino es hacer las cosas todos los días, dialogando, trabajando en equipo, diciéndonos la verdad, haciendo con honestidad".



"Esto es un hecho, existe, es progreso real", dijo sobre el nuevo tramo de la ruta inaugurado hoy, que unirá en menos de 50 minutos y en forma segura a dos localidades vecinas, tras lo cual señaló que "gobernar tiene que ser ayudar a crecer".