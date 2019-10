La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, realizó su cierre de campaña provincial este jueves, tres días antes de las elecciones generales, en el club Platense, ubicado en Florida, en el partido de Vicente López, distrito conducido por el intendente de Cambiemos, Jorge Macri.

Vicente López fue uno de los municipios donde la gobernadora obtuvo una amplia ventaja sobre su contrincante del Frente de Todos, Axel Kicillof, con un porcentaje que rondó los 56 puntos contra 27 de su oponente.

Con el acto en el estadio de Platense, ubicado en la calle Zufriategui 2021, a la vera de la General Paz, de lado de provincia, asistieron cerca de 20 mil personas, Vidal puso el broche final a una campaña intensa en la que emprendió una maratónica serie de recorridas, encuentros con vecinos e inauguraciones de obras.

Y lo que arrancó como un murmullo terminó como un grito de esperanza que decía: yo no me rindo. Yo sigo creyendo. Yo voy a seguir acá. Y si ustedes siguen acá yo sigo acá. Y no me voy a ningún lado. Somos millones los que defendemos los mismos valores. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) October 24, 2019

Al iniciar su discurso, pidió a la gente un "regalo" para Mauricio Macri: un video selfie cantando "hay gato para rato".

La gobernadora manifestó, eufórica, manifestó: "Me decían que no podía gobernar la provincia. Me decían ¿Esta mujer va a poder gobernar la provincia? Ellos me cerraban las puertas y ustedes me las abrían".

Además, agradeció a la gente "por no dejarla sola" en su lucha "contra las mafias" y aseguró: "Entramos donde nunca se había entrado. Entramos a barrios derribando bunkers narcos".

Y al canto del "Si se puede", exclamó: "Gracias por no dejarme sola con los mafiosos. Logramos que bajaran las homicidios, los secuestros y que un millón de adultos pudieran estudiar el primerio y el secundario. Miren si eso no es un #SíSePuede gigante".

También se refirió a las medidas que el presidente tomaría en el 2020, en caso de ganar las elecciones. "Queremos apostar al trabajo de verdad, al genuino. Para que los jóvenes tengan su primer trabajo, ese primera oportunidad. Todo lo que hicimos son hechos no relato", dijo Vidal.

Y agregó: "Estamos dispuestos a corregir los errores, si los bonaerenses nos vuelven a elegir vamos a estar lanzando el plan Empleo Joven".

Por último, invitó a todos los argentinos a celebrar las elecciones este domingo e ir a votar. "Este domingo los necesitamos a todos. Cada voto cuenta. Lleven a su familia a votar. Que nos una un grito de desahogo, de esperanza 'si se puede', yo no me rindo. Sigo creyendo. Si ustedes están ahí, yo estoy acá".

"Voy a seguir estando ahí porque esta camino recién empieza, no se termina acá. Por eso este domingo vamos a volver para hacer la de 2015, Mauricio al balotaje Juntos por el Cambio a la Provincia. Nunca los voy a dejar solos", cerró la gobernadora.