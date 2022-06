El ministro de Economía, Martín Guzmán, negó la posibilidad de un default de la deuda en pesos al señalar que el Gobierno "jamás haría eso". Al salir al cruce de una nota periodística, el titular del Palacio de Hacienda advirtió a través de un posteo en Twitter: "En cuanto a la barbaridad de defaultear deuda en pesos: nuestro Gobierno jamás haría eso".



En ese marco, agregó en la misma publicación que "el crédito en la moneda propia es un pilar de todo Estado soberano". Y también desmintió que haya suspendido su presencia en un foro de minería en Canadá, como había sido publicado por un medio en una nota titulada: "Tensión financiera: Guzmán suspendió un viaje a Canadá y el Banco Central subiría las tasas".



"Yo no suspendí el viaje. La empresa canceló el vuelo y no llegaba al Foro de Minería. Asistiré de forma virtual", explicó el ministro de Economía a través de la misma red social.

Y en cuanto a la barbaridad de defaultear deuda en pesos: nuestro Gobierno jamás haría eso. El crédito en la moneda propia es un pilar de �������� Estado soberano. pic.twitter.com/jxOPsG86xP — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) June 13, 2022

La presentación del ministro, prevista para las 16:30 de este lunes, será en forma remota ante la imposibilidad de asistir al evento por la cancelación del vuelo que debía trasladarlo a Canadá.



La secretaria de Minería, Fernanda Ávila, junto a un grupo de gobernadores de provincias productoras de metales, representan al país en la edición 2022 de la PDAC. A lo largo del encuentro tendrá lugar una agenda de conferencias de nivel internacional, entre las cuales se encuentran dos sobre la Argentina, destacándose este lunes el Argentina Forum Day.



Se trata una propuesta externa a la PDAC que contará con la presencia de funcionarios nacionales y provinciales, embajadores y representantes de Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), encabezados por su presidente Franco Mignacco.

Qué había dicho antes Guzmán sobre un posible default

La semana pasada, Guzmán había considerado como una "gran irresponsabilidad" de sectores de la oposición el hecho de hacer circular versiones sobre un posible default, a la vez que ratificaba la decisión del Gobierno de "fortalecer el mercado de deuda publica en pesos".



En ese sentido, había declarado que "un mercado de capitales que pueda prestar financiamiento al Tesoro nacional y el sector público en la propia moneda es necesario para que haya más obra pública, educación, inversión en desarrollo científico y tecnológico y en salud".

"Invito a los periodistas que entrevistan a economistas que estuvieron en el gobierno anterior o alineados con la oposición a que les pregunten qué harían con la deuda pública en pesos. Que lo hagan en público. No podrían hacerlo y sería algo realmente gravísimo para el país. Sería responsable que la oposición se manifieste públicamente al respecto", aseguró Guzmán durante una entrevista realizada el jueves pasado en Radio Nacional.El ministro se había expresado así tras la consulta sobre las declaraciones que supuestamente habría hecho"Es una gran irresponsabilidad alentar cualquier cuestión, a mí francamente no me consta (las declaraciones en torno a un eventual default), pero, ante la duda sería bueno que se manifiesten al respecto", afirmó.