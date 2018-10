El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se reunió con representantes de Asociaciones de Defensa al Consumidor, con quienes analizó el duro momento que atraviesa la economía del país agravada por el aumento en las tarifas de gas.



Al respecto, aseguró: "La Corte Suprema ha sido clara en su fallo, al exigir proporcionalidad y razonabilidad en las tarifas. Una vez más el Gobierno se aparta de lo razonable y cae en lo desproporcionado, desconociendo la realidad que vive la gente”.

Luego estuvo con la presidenta del Bloque del FR, Graciela Camaño, la diputada nacional y Presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Marcela Passo, la especialista en temas tarifarios Liliana Schwindt, el diputado nacional Carlos Selva, el Presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, Matías Tombolini y Azucena Ehcosor

En referencia a la resolución de la Secretaria de Energía, a través de la cual el Gobierno autoriza a las empresas a cobrar un extra a los usuarios en la tarifa de gas durante 24 meses para que recompongan las pérdidas que sufrieron por la suba del dólar, afirmó "Este es un Gobierno insensible que desconoce la realidad de la gente, que aplica y defiende unos tarifazos injustos y desproporcionados".



Y más tarde, añadió: "El Gobierno, en lugar de atender las demandas de la sociedad, en vez de preocuparse por las crecientes cifras de pobreza y desempleo, en lugar de combatir la inflación, refuerza el ajuste y permite más tarifazos que impactan en el bolsillo de los argentinos que sufren las consecuencias del fracaso económico".

“Con este nuevo tarifazo el Gobierno demuestra que desconoce, o peor, que no le importa lo que le está pasando a la mayoría de los argentinos. El Gobierno defiende al FMI, defiende a las empresas y a sus propios intereses. A quien no defiende es a los argentinos que están sufriendo porque no llegan a fin de mes”, comentó el líder del massismo.



Asimismo, destacó el Proyecto impulsado por el FR de Coeficiente de Variación Salarial, para que el aumento de tarifas no sea mayor al aumento salarial. "Hay que impulsar medidas que mejoren el poder de compra de la gente, no que la asfixie”, dijo.



Por último, sostuvo: "El Gobierno nos dice que no hay otra alternativa más que el FMI, que no hay otro camino que el de los tarifazos y el ajuste, pero no es así. Nosotros estamos construyendo una alternativa que defiende a la gente".



Cabe destacar que el Frente Renovador, a través de la jefa de bloque, Graciela Camaño y con el apoyo de otras fuerzas políticas, presentó tres proyectos para ponerle freno a estos nuevos tarifazos.



El primero, es un pedido de presencia en el Congreso de la Nación del Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne e interpelación del Secretario de Energía Javier Iguacel y del titular de ENARGAS, Mauricio Roitman, en el Congreso Nacional para que den explicaciones sobre la Resolución 20/2018.



Asimismo, el FR solicitará que las asociaciones de defensa del consumidor se encuentren presentes durante la interpelación. El segundo, es un pedido de sesión especial para el próximo jueves 18 de octubre para tratar este conflicto y el tercero es para solicitarle al Poder Ejecutivo que suspenda dicha resolución.



En la misma línea, las diputadas Graciela Camaño, Marcela Passo (presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor) y Carla Pitiot presentaron ante la Justicia un amparo para solicitar una medida cautelar que deje sin efecto la Resolución 20/2018.



Participaron del encuentro, Héctor Polino de Consumidores Libres, Ricardo Espinosa Consumidores y Usuarios de Argentina, Juan Marcos Aviano de Cesyac, Enrique Millan de Procurar, Sol Andrada de CEC, Mariano Gendra Gigena de Cruzada Cívica, Sandra González, de ADECUA, Ricardo Nasio de PROCONSIMER, Segundo Dávila Altube y Adrián Bengolea de Usuarios y Consumidores Unidos y Amanda Ramos, de la Asociación Defensa del Asegurado, Consumidores y Usuarios, Adriana Malek de Unión de Consumidores Argentina, Luciano Espósito de Centro de Educación al Consumidor y Mariano Genoa Gigena de Cruzada Cívica.