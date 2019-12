Desde temprano, el diputado Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados, aseguró este miércoles que habrá quórum en la sesión de hoy que tratará el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. "Mañana -por este jueves- tendremos quórum y tendremos sesión para garantizar a los argentinos que el presidente Alberto Fernández pueda poner de pie a la Argentina", anticipó Massa antes de ingresar al Congreso, donde un plenario de comisiones ya debatía el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.

El titular de la Cámara Baja apeló entonces a la "racionalidad" de la oposición para dar quórum y pidió que no cayera en "chicanas" y "trampas" del reglamento para evitar darle al jefe de Estado "los instrumentos para empezar a poner en marcha la economía". Asimismo, criticó la posición de Juntos por el Cambio de "no asumir sus errores" y de no ser "respetuoso" como oposición de las necesidades del gobierno y de los ciudadanos.

Trabajando junto a los equipos de cada Ministro para garantizar que, desde mañana, el Presidente tenga las herramientas necesarias para dar respuesta a los graves problemas del país.

Entre todos vamos a poner de pie a esta Argentina devastada que dejó Macri.#MayoríaArgentina❤️���� pic.twitter.com/UOIn9ciuEd — Sergio Massa (@SergioMassa) December 18, 2019

Massa destacó además la posición del gobernador radical Gerardo Morales que "permite aventurar que la UCR va a ser respetuosa de las instituciones y no va a caer en la trampa" de Juntos por el Cambio de "evitar la jura de diputados que representan al pueblo". "Vamos a sesionar y no vamos a dejarnos atormentar. Aspiramos a que quienes defienden ideas diferentes se sienten en el recinto, debatan y voten, rechacen o acepten", aseveró.

Agregó luego que no tenía dudas de que "la democracia argentina" va a demostrar mañana "madurez" y el Presidente "va a tener las herramientas que necesita para resolver problemas de jubilaciones, comercio, pymes y deuda".