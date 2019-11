El presidente de la Nación, Mauricio Macri, encabezó en el Museo de la Casa Rosada una nueva edición de la Jornada del Cuerpo de Abogados del Estado, en la cual se busco analizar los desafíos y oportunidades del país en estos tiempos, y contó con la exposición de varios referentes del campo político, económico y de derecho.

El presidente junto a Bernardo Saravia Frías. (Rubén Paredes/Crónica).

El Primer mandatario dio el puntapié inicial al evento (realizado en la estructura ubicada en la avenida Hipólito Yrigoyen al 200) junto a diversos funcionarios judiciales, en una nueva edición denominada "Argentina, un país excepcional" y que se dividió en cuatro paneles de discusión, los cuales son "La deuda argentina, ayer, hoy y mañana" (expuesta por los doctores Alberto Bianchi, Agustín Gordillo y Lucas Llach), "Pilares para el desarrollo argentino" (Guillermo Cabanillas, Marcelo López Alfonsín y Cecilia Recalde), "Coparticipación ¿Federal?" (María Gelli, Antonio Hernández y Fabio Quetolas) y "Estado de excepción permanente" (Luis Fernández, Julio Montero y Marcos Novaro).

Hubo distinción para los funcionarios judiciales. (Rubén Paredes/Crónica).

Con relación al mismo, el presidente dijo que "esta nueva jornada del Cuerpo de Abogados del Estado ha sido un éxito, con gran convocatoria y eso me da orgullo, porque quiere decir que cada vez más argentinos tienen la vocación de involucrarse, de sumar su aporte para que todos los argentinos tengamos oportunidades de que nos vaya bien, de eso se trata todo lo que hacemos desde el estado".

Macri agregó que "este cuerpo de abogados es un ejemplo del proceso de mejora, gracias a la integración de la procuración con el resto del cuerpo, hoy es una institución sólida y eficiente que responde a sus estatutos y valores pero no a las de cada ministerio, esto es un trabajo en equipo que no se veía hace mucho si sucedió, porque la procuración dejó de estar encerrada y pasó a servir a todos los argentinos, y conseguimos que nuestro país esté mejor representado en el exterior, todo eso que logramos tiene que contribuir no sólo por el trabajo hecho sino por los millones de argentinos que esperan que sigamos defendiendo esos valores irrenunciables como la verdad, libertad y respeto, y esto depende de ustedes que sigan siendo los guardianes de la seguridad jurídica del país".

En cuanto al evento en sí, cabe destacar, que primero se vió un video institucional con los avances logrados, luego se entregaron distinciones a varios funcionarios judiciales y al final, en cada uno de los paneles de discusión expusieron referentes de política, economía y derecho, y quien cerró el evento fue el doctor Bernardo Saravia Frías, procurador del Tesoro y director del Cuerpo de Abogados del Estado.

Hay que destacar que el Cuerpo de Abogados del Estado fue creado en 1947 durante el gobierno de Juan Domingo Perón y tiene a su cargo el "asesoramiento jurídico y la defensa ante los tribunales del Poder Ejecutivo y de todos los organismos que integran la administración", según establece la ley 12.954.

Por otra parte, Mauricio Macri recibió en Casa Rosada, las cartas credenciales del nuevo embajador de Qatar, Batal Mojab Al-Dosari, Costa Rica, Ginnette Campor Rojas y Angola, Fidelino de Jesús Florentino Peliganga. Del acto participaron el canciller Jorge Faurie y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.