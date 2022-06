TRAS SU SALIDA 04-06-2022 23:55 Máximo Kirchner se sumó a las críticas contra Kulfas: "Cuando dejé la conducción del bloque no hubo un solo off"

El diputado nacional del Frente de Todos resaltó, al referirse al ex ministro de Desarrollo Productivo, que "algunas personas que no muestran sus voces en los off, tampoco las mostraron durante el macrismo". Detalles, en la nota.