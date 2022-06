La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra Matías Kulfas, saliente ministro de Desarrollo Productivo, luego de que desde su cartera dejaron trascender un off de record a periodistas en donde se cuestionaba de forma directa a la dos veces presidenta de la Nación y "sus funcionarios".

El descargo vino acompañado por un comunicado emitido desde Energía Argentina, que derivó en el pedido de renuncia de Alberto Fernández al ministro este sábado.

Todo comenzó con un mensaje en off emitido desde la cartera de Producción en donde se utiliza el pedido de Cristina a Alberto de comenzar a usar "la lapicera" en favor de los más necesitados y realiza una fuerte acusación contra la vicepresidenta.

.

En ese sentido, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo trascendió un mensaje en el que "la lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina" y cuestiona la licitación del gasoducto Néstor Kirchner.

Al respecto, se acusa a la empresa estatal de energía IEASA de proveer "de válvulas a una empresa importadora en lugar de un fabricante argentino que ofrecía precios y condiciones similares, incumpliendo el compre nacional", entre otras acusaciones.

.

Frente a este trascendido, Cristina Fernández de Kirchner catalogó el hecho como "muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos".

La vicepresidenta cruzó a Matías Kulfas por Twitter.

"Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso", remarcó la vicepresidenta.

Junto a su posteo, la ex presidenta de la Nación compartió el hilo de tuits emitido de Energía Argentina, que salió a contestarle con un comunicado a Kulfas.

"A la categoría de ´funcionarios que no funcionan´, planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta", respondió Energía Argentina, junto a un comunicado.