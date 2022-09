La vicepresidenta Cristina Kirchner no se manifestó públicamente desde el atentado que sufrió hace una semana frente a su departamento del barrio porteño de Recoleta. Por ese motivo, todo testimonio que cuente cómo se encuentra gana mucha atención.

Desde el ataque, en medio del hermetismo, la presidenta del Senado mantuvo contactos directos con dirigentes de su círculo más íntimo, a quienes les transmitió sus sensaciones ante el episodio padecido. Uno fue el jefe del interbloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara alta, José Mayans.

El legislador por Formosa reveló en las últimas horas parte del diálogo que ambos tuvieron sobre el intento de asesinato. En ese sentio, contó que le consultó a la ex jefa de Estado si se había dado cuenta en el momento del ataque que había sido apuntada con una pistola.

"No vi absolutamente nada. Yo lo que vi, porque las personas en la tercera línea, suelen pasar los libros, arrojarlos, para que yo pueda firmarlos, que una persona me arrojó el libro. En ese momento, me tomo la cabeza y digo: `¡Uy!´. Por eso me agaché, pero en ningún momento de mi cuenta", dijo la vicepresidenta, según detalló Mayans en declaraciones al canal IP Noticias.

El jefe del interbloque del FdT en el Senado siguió con palabras que le escuchó a la ex jefa de Estado. "Entonces ahí me toman, me dicen: 'Tenemos que salir'. Me subo al auto y saludo a la gente y, cuando voy para arriba (hacie su departamento), ahí me dijeron que me quisieron matar", relató la vicepresidenta, según Mayans.

La reacción de la ex primera mandataria ante las imágenes del atentado

"Cuando veo las filmaciones realmente me impactaron, me pusieron muy triste. Que una persona me quiera dañar de esa forma, que me quiera matar, a una la conmociona", resaltó la titular del Senado en diálogo con Mayans, según contó el legislador.

Por último, el senador por Formosa relató que la ex jefa de Estado añadió: "Sí, estoy bien, pero hay un esquema de violencia que me preocupa".

Mayans resaltó que el Senado debe pronunciarse ante el intento de asesinato de la vicepresidenta

El presidente del interbloque del FdT en el Senado consideró este jueves que la Cámara alta "no puede dejar de pronunciarse de forma institucional" ante el intento de asesinato de la vicepresidenta, a pesar del rechazo que esa iniciativa generó en la coalición opositora de Juntos por el Cambio (JxC).



"Hay varios senadores que pidieron pronunciarse en forma institucional. No podemos dejar de actuar ante el intento de asesinato de la presidenta del Senado", expresó el legislador formoseño en declaraciones a la emisora El Destape Radio.



El Senado convocó para las 11 de este jueves a una sesión especial para aprobar un proyecto de declaración en repudio al atentado contra la ex primera mandataria.