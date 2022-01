En estos últimos días el diputado nacional por La Libertad Avanza, Javier Milei, estuvo en el centro de la escena política por su decisión de "sortear" su sueldo en su página web, situación que le valió voces a favor y en contra, sino que ahora se tomó un tiempo para criticar duramente al ministro de Economía, Martín Guzmán.

"Filosóficamente soy anarco capitalista, en la vida real soy minarquista; entiendo al Estado como una solución tecnológica que como a mí no me agrada, mi objetivo es que a largo plazo cuando la tecnología lo permita, desaparezca. Veo al Estado como al enemigo, un ente opresor, violento, que nos roba el fruto de nuestro trabajo. Los impuestos son un robo", dijo el diputado en relación al sorteo de su sueldo.

"Si creo que los impuestos son un robo, no me puedo estar beneficiando, porque es como si fuera cómplice en algún sentido. Tendría que tener la opción de renunciar a la dieta, pero no tengo esa opción por ley. Aquellos que quieren cobrar un sueldo se sentirían incómodos frente a los que quieren que eso sea opcional. Es muy probable que mis compañeritos de trabajo no me quieran apoyar", relató.

Milei agregó que "ese dinero es mío, puedo hacer lo que se me da la gana. Implica gastarla como la puede gastar cualquier otro diputado, o quemarla en una plaza, o lo que puedo hacer es buscar una forma para que ese dinero que se le robó al pueblo, vuelva al pueblo. Ese ingreso existe porque te lo robaron por la fuerza, porque no pagás voluntariamente los impuestos. Es un dinero mal habido, se lo quiero regresar al dueño".

Además, justificó su decisión de no donarlo: "Con la donación estaría haciendo caridad a punta de pistola, entonces tendría un problema porque es la idea de la justicia social, es hacer caridad a punta de pistola. Se termina ayudando a amigos, por lo tanto es una mentira la donación y hasta se ensucia la palabra donación".

"Voy a vivir de mis conferencias, de mis libros. Es de lo que vivo desde hace cuatro meses. Desde que empecé la campaña estaba con licencia sin goce de sueldo. Vivía de dar charlas, conferencias, libros", señaló a cómo vivirá de ahora en más en diálogo con el programa "La hora del campo", de radio Continental.

Promesas de campaña

Por otra parte, Milei dijo que cumplió cinco promesas de campaña: "El 9 de diciembre renuncié a mi trabajo formal en el sector privado. Trabajaba de economista jefe en uno de los tres grupos económicos más grandes de Argentina. Cumplí mi promesa de campaña, podría haber pedido licencia sin goce de sueldo".

"También cumplí con mi promesa de campaña. Dije que no iba a aceptar presupuestos con déficit fiscal porque me parecían inmorales. Y efectivamente tuve que ir a votar el Presupuesto, tenía déficit y al margen de la montaña de errores técnicos, una obstrucción de una proyección, problemas teóricos, de consistencia contable, de las funciones de comportamiento", continuó.

"Mi tercera promesa de campaña era que no iba a subir los impuestos ni crear nuevos impuestos. Cuando el oficialismo quiso aumentar Bienes Personales, voté en contra. Si bien el oficialismo aceptaba elevar el mínimo no imponible para que 500 mil personas no pagaran, al mismo tiempo subía la alícuota sobre los demás patrimonio y castigaba a 16 mil personas", concluyó sobre la plataforma que presentó.

Javier Milei: ataque a Martín Guzmán

En tanto, y con relación a las definiciones que dio Martín Guzmán en la semana respecto de la búsqueda de un acuerdo con el FMI, Milei subrayó que "la negociación con el Fondo está en una situación extremadamente peligrosa porque lo que hace el ministro Guzmán de estar apretando al acreedor es una estrategia un poco complicada".

"Guzmán está jugando con el argumento de que Argentina es un deudor significativo y que si Argentina defaultea al Fondo quiebra, pero no está considerando que para los países miembros, pagar la cuenta de Argentina es una moneda y esto podría llevarnos a una situación calamitosa", remarcó.

En cuanto a la economía doméstica, el funcionario argumentó que "las tasas de interés deberían ser libres, la tasa en dólares es 25% para el gobierno y la tasa de arbitraje en pesos está arriba del 90%; que la haya pasado a 38, 39, 40 es lo mismo".

"La parte más peligrosa de todo esto es que estás en la parte del año en la cual sube la demanda de pesos: tendría que estar bajando el dólar y está subiendo, y el Banco Central está perdiendo reservas. La cantidad de pesos que sobran en la economía es monstruosa y las chances de darnos una piña son cada vez más grandes", advirtió.

"El elemento detonante es político. El Gobierno está haciendo todo para que esto se detone y explote políticamente, y para encontrarnos en una crisis de proporciones bíblicas. Esta gente está armando el armagedón", concluyó.