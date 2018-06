El líder del sindicato de camioneros Hugo Moyano dijo que el paro general convocado por la CGT "no afecta a la democracia".



Durante su participación en el programa "Debo Decir", Moyano dijo que no quiere que se vaya Macri sino que haga cosas "que no causen dolor" y "escuche a la gente".



"La gente no pasaba antes las necesidades que pasa ahora. Con Cristina (Kirchner) comía todo el mundo y ahora hay gente que no come" agregó el dirigente camionero y presidente el Club Atlético Independiente.



Consultado por el periodista Luis Novaresio sobre su postura durante los gobiernos de Carlos Menem y Cristina Kirchner, Moyano dijo que con el primero "tuvimos que salir a la calle porque la situación era insostenible", mientras que "con Cristina hubo un desencuentro".



Moyano, cuyo sindicato acordó la semana pasada un incremento salarial de 25%, sostuvo que no sabe "si Cristina robó, que lo decida la justicia (...) a todos los presidentes que le dan de comer a la gente los tildan, como a Lula, y a los dirigentes sindicales nos denuncian".



Respecto a su situación económica, Moyano expresó que no sabe cuánta plata tiene y habría que consultarle a su esposa, "que lleva las cuentas".



Sobre las descalificaciones hacia su persona y los sindicalistas en general, Moyano preguntó: "¿Si yo fuera tan malo como dicen podría juntar 500.000 personas en un acto o ganar las elecciones en Independiente con más del 90 por ciento de los votos?".



La entrevista