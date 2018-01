El ex jefe de la CGT Hugo Moyano inauguró un sanatorio del Sindicato de Camioneros en el barrio porteño de Caballito con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y advirtió: “No todos los sindicalistas son malos; hay buenos, malos y regulares”.



El actual presidente del Independiente, reapareció en público para reducir la tensión con la Casa Rosada, luego de las disputas surgidas por la millonaria deuda de OCA, las reformas laboral y previsional y las intervenciones de sindicatos, que incluyó la detención del secretario general del Soeme, Marcelo Balcedo.



Triaca le trasladó un saludo del presidente Mauricio Macri al gremio de Camioneros, y llamó a trabajar "juntos" para abordar el “desafío” de generar más puestos de trabajo en la Argentina.



"Les traslado el saludo del Presidente. Hablé con él a la mañana y pidió seguir con esta conducta de salir de las discusiones en las que nos quedamos entrampados", sostuvo el ministro.

Moyano y Triaca recorrieron el restaurado edificio de la Avenida Rivadavia al 4900 que había cerrado sus puertas hace una década y fue recuperado por el gremio de Camioneros. La infraestructura contará con más de 300 camas y una guardia externa con consultorios, radiología digital y sistemas digitalizados de historial clínico.



El sanatorio, aún no está listo para comenzar a funcionar, pero contará con laboratorios de Análisis Clínicos, de Inmunohematología, bacteriología, posta de donación y Banco de Sangre y un equipamiento que incluye resonador magnético, tomógrafos y rayos X.



Una vez en el auditorio, Moyano inició su discurso aclarando que al Presidente lo había invitado pero para la fecha inicial de la ceremonia, prevista para el 15 de diciembre pasado, que luego se suspendió.



“Después nos dijeron que el Presidente y la gobernadora (de Buenos Aires, María Eugenia Vidal) tenían muchas cosas que hacer, entonces no los invitamos”, disparó el sindicalista.



“Pese a todo lo que se dice de los dirigentes gremiales, no todos somos malos ni todos somos buenos. Hay buenos, malos y regulares”, le aclaró el camionero a las autoridades que representaron al macrismo.



El sindicalista continuó: "También tenemos hoteles de primer nivel, hacemos todo esto para que los trabajadores se sientan cómodos y se sientan dignos porque es el laburante el que genera la riqueza”.



En la mitad del discurso anunció que esta previsto comenzar a hacer viviendas para los trabajadores



También asistieron al acto el miembro del triunvirato que responde a Luis Barrionuevo, Carlos Acuña; el “independiente” José Luis Lingeri; el referente de los gremios del transporte Omar Maturano y el jefe del sindicato de Conductores de Taxis, José Ibarra, en representación del sector cegetista de las 62 Organizaciones Peronistas.