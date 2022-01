Después de que el lunes se registraran 44.396 nuevos casos de coronavirus, y el gobierno nacional confirmara que la variante Ómicron ya tiene circulación comunitaria en el país, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió este martes que "el pico de contagios subirá un poco más" en los próximos días. En Crónica HD, atribuyó ese crecimiento a las celebraciones masivas por las fiestas de fin de año.

"La variante Ómicron es muy contagiosa, esperemos que los casos bajen durante febrero", comentó Kreplak en una entrevista con Chiche Gelblung. Y luego descartó aplicar restricciones en este momento de la pandemia. "El indicador más importante ya no es la cantidad de casos positivos, sino la tensión sobre el sistema de salud. Hoy los hospitales atienden muchísimas otras cosas que no son Covid-19 y las internaciones en terapia son más por accidente de tránsito y otras cuestiones que por coronavirus".

"Si vIera que la ocupación de camas de terapia intensiva aumenta cuatro o cinco por ciento por día, empezaría a preocuparme, porque uno hace la proyección y sabe que pronto se puede quedar sin camas. Cuando está arriba del 75% u 80% de ocupación de camas en terapia intensiva, es para preocuparse. Monitoreamos día a día y el nivel está entre 49% y 50% desde hace meses. Se mantiene estable. Hay que evitar el colapso del sistema sanitario", continuó el ministro de Salud bonaerense.

Kreplak admitió que "sí existe una tensión muy grande en los centros de testeos", aunque la mayor parte de esos contagios "no implican una internación posterior". Y en esa línea, pidió a la población "volver a usar el barbijo y no ser contacto estrecho innecesariamente". "Mucha gente se testea y, si le da negativo, cree que no tiene que aislarse, pero uno tiene que aislarse igual los días necesarios", agregó.

Covid-19: la Provincia llegó a las 30 millones de aplicaciones

Por otra parte, el funcionario destacó los avances de la campaña de vacunación en territorio bonaerense. Dijo que el 88% ya tiene una dosis aplicada y más del 75%, las dos. "Ayer llegamos a las 30 millones de aplicaciones, eso provoca que la gravedad sea baja en este momento de la pandemia", señaló durante la entrevista.

Además, Kreplak destacó las ventajas de inmunizarse contra el coronavirus. "El riesgo de contagiarse de un vacunado a un no vacunado es el doble y de terminar en terapia intensiva, 19 veces más. En la Provincia, hace poco tiempo hicimos un corte y vimos que el 82% de las personas que estaban internadas en terapia intensiva no se había vacunado. No hay razones para vacunarse, lo hacemos de lunes a lunes. Y además está el pase sanitario", explicó el ministro.

Con las 173.106 aplicaciones de hoy, la campaña de vacunación bonaerense alcanzó las 30 millones de dosis aplicadas.



En medio de las vacaciones de verano, Kreplak anticipó también que el gobierno bonaerense instalará un vacunatorio en la zona de bolichas de Mar del Plata. "Hemos ido casa por casa para que la gente se aplique las dosis contra el coronavirus. También instalamos vacunatorios en las estaciones de trenes y algunos funcionan de noche. Estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios en la campaña", resumió.