El secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner, destacó este lunes la "colaboración" de los empresarios con el programa de Precios Esenciales, que congela el valor de 64 productos de la canasta básica por seis meses y subrayó que "fortalece el mercado interno a través de una mayor competencia" y confió en que "no habrá desabastecimiento".



Lo expreso durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Salón de Pueblos Originarios de la Casa Rosada, en la que participó también el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, tras un encuentro que el presidente Mauricio Macri mantuvo con los máximos responsables de las empresas formadoras de precios de alimentos.



Werner sostuvo en cuanto a la conformación de los listados de productos que "ingresaron al valor del mercado que tenían".



Sostuvo luego que en el caso de los incluídos en el programa de Precios Cuidados que pudieran tener algún tipo de variación "se evaluarán en cada caso puntual, teniendo en consideración los costos".



"De ninguna manera se afectaron los precios de los productos y los que no estaban entraron al valor del mercado", insistió el secretario.



Añadió que cuando se conformó el listado "específicamente se analizó cada producto y su precio y el tipo de empresas que los producen, con lo cual no vemos el riesgo de un desabastecimiento".



Además, "los canales de comercialización comparten esta visión y el compromiso que asumieron es que los productos estén visibles, que haya stock suficiente y los consumidores puedan llegar a esos productos", concluyó Werner.