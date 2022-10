Una nueva reunión entre miembros del gremio de Camioneros y representantes de empresas no prosperó, y la resolución de las paritarias para tratar el salario de los trabajadores pasará a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles. Desde el edificio del Ministerio de Trabajo nacional, el líder del sindicato, Pablo Moyano, advirtió una medida de fuerza severa si no se logra un acuerdo.

La reunión paritaria de esta tarde se llevó adelante entre el gremio de los trabajadores camioneros junto a los sectores de la Federación Argentina de Transporte y Logística (Faetyl), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Carga.

En primera instancia, la cúpula sindical manifestó el pedido explícito del 131% anual de aumento de salarios, sumado a un bono de fin de año y un incremento en los adicionales de sus 18 ramas. Vale mencionar que, en mayo, el arreglo entre ambas partes significó un incremento del 31% por seis meses para los camioneros, fraccionado en dos pagos, significando un 15% en mayo y un 16% en septiembre. Ahora, desde el sindicato de transportistas exigió un aumento del 100% anual para concretar el porcentaje en disputa.

En tanto, en el despacho de la sede ubicada en Avenida Callao al 114 de la CABA, empresarios del sector ofrecieron el incremento del 84%, elevando la oferta de tres puntos respecto a lo que expresaron en la reunión de la semana pasada.

Finalizada la audiencia, Moyano declaró ante los medios de comunicación que la propuesta presentada por los administradores empresariales es una "ridiculez". Indignado, el cotitular del gremio manifestó que el planteo significa "una falta de respeto hacia los camioneros" y que de ninguna manera "no lo vamos a permitir".

Para eso, desde el sindicato manifestaron la idea de que haya un bono de "30 mil pesos como base", para todo tipo de organizaciones sociales de trabajadores, al aclarar que ciertos sectores no logran cubrir la canasta básica por la suba del índice inflacionario.

En esa misma línea, tildó a los empresarios como "especuladores" de precios, lanzando munición pesada contra las empresas "Arcor, la Sociedad Rural, Mercado Libre, Techint, Paolo Rocca, las petroleras", como los responsable de incrementar los valores de los productos "todos los días".

Para finalizar, Moyano enfatizó que, de no existir una resolución la próxima semana, acorde al pedido que desde el gremio exigen, se verán obligados a tomar una medida de fuerza en todo el país desde el mismo día de audiencia, y responsabilizando al propio sector empresarial de la drástica decisión.

Vale destacar que hace algunos días atrás había manifestado que, de no haber un arreglo, se tomarán "las medidas que sean necesarias". No obstante, trazó un paralelismo con el extenso conflicto que mantuvo en vilo a la sociedad entre trabajadores de neumáticos y empresarios del sector, y que “va a ser un poroto” la medida de fuerza que los camioneros tomarán si no se logra un consenso.