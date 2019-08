Distintas personalidades de los ámbitos político y social se reunieron ayer en una nueva edición de "Almuerzos en Crónica". De cara a las elecciones, participaron del diálogo y el intercambio de ideas Graciela Fernández Meijide, Agustín Salvia, la licenciada Silvina Rojas, el doctor Enrique Illia y autoridades del Grupo Crónica.

"No sé cuál va a ser el resultado de las elecciones en octubre pero en caso de que el gobierno no ganara, como líder político Cambiemos debería pensar antes en dejar construido un equipo muy sólido, porque no hay democracia en serio si no hay partidos de alternancia que puedan ser control mientras son oposición y aspirar a gobernar en el futuro", expresó Graciela Fernández Meijide, la ex ministra de Desarrollo Social de Fernando de la Rúa.

La política y activista de derechos humanos agregó que esta vez "la oposición se armó de a pedazos, con un peronismo unido como de apuro". Añadió que "sería muy importante para la responsabilidad de quienes conducen a Cambiemos desde los distintos partidos que lo conforman, que mantengan una fuerza que nos garantice a los ciudadanos que van a ver a quien controle el poder".

Por otro lado, para Agustín Salvia, director de investigación del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), en el corto plazo necesitamos estabilizar la situación económica. "Hay medidas de emergencia que deben ser tomadas, algunas se han tomado pero resultan insuficientes si no se dan en el marco de un plan de mediano aliento", expresó.

Para Silvina Rojas, jefa del Departamento de Enfermería del Sanatorio Anchorena, las implicaciones económicas llegan a los sueldos y a las condiciones de trabajo. "El enfermero tiene que tener dos trabajos para poder llevar una vida digna y las condiciones no son las mejores, por lo cual colocan en una posición complicada a la disciplina", argumentó.

"Tenemos los problemas urgentes de la alimentación, el no acceso a los medicamentos, el desempleo y la poca capacidad adquisitiva. Debe haber políticas de Estado que permitan tener una propuesta para la emergencia y después encarar reformas estructurales tanto en el área de salud como en la educación, en las pymes y que puedan transcender la coyuntura política", explicó el doctor Enrique Illia, pscicólogo social de Flacso y actualmente coordinador del Movimiento Nacional por la Democracia Social de la Unión Civica Radical (UCR).