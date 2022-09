Gabriel Nicolás Carrizo (27) es el cuarto detenido por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner frente a su domicilio del barrio porteño de Recoleta. Este viernes fue indagado en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, de Retiro, en la causa que lo tiene como presunto partícipe necesario del ataque del primero de septiembre último.

El abogado del supuesto jefe de la "Banda de los Copitos", Gastón Marano, dijo que su cliente "no es un asesino" y que su defendido, en la presentación ante la jueza María Eugenia Capucheti, manifestó que "no tenía ninguna idea de la (supuesta) intención criminal de las dos personas procesadas", Fernando Sabag Montiel (35) y Brenda Uliarte (23).

Pero este sábado se conocieron chats en los que habría participado Carrizo. "Estuvo muy cerca. Falló el arma. No lo entiendo, andaba bien", se lamentó el acusado de 27 años en un intercambio de mensajes que tuvo con una persona de su confianza identificada entre sus contactos telefónicos como "Andrea", según reconstruyó Télam de fuentes con acceso a la investigación. Además, indicaron esos voceros, admitió que entregó "un 22 corto" para que dispararan contra la titular del Senado.

La madre del acusado dijo que su hijo "no tiene nada que ver" con el ataque contra la vicepresidenta (Captura Crónica HD).

La conversación completa

El diálogo completo que llamó la atención de los investigadores, y que habría ocurrido poco después del ataque contra la ex primera mandataria, fue el siguiente:



- Gabriel Nicolás Carrizo: "Andrea, el arma es mía".



- Andrea: "No está a tu nombre, Gaby".



- Carrizo: "No, pero aparecen mis huellas".



- Andrea: " Gaby, no quedan tus huellas. No te comas la cabeza. Tiene la huella del otro chabón".



- Carrizo: " Esto estaba planificado para dentro de una semana. Hizo todo mal. Es un p...".



- Carrizo: " Estamos decididos a matarla a la p... ésa".



- Andrea: " Pensá en tu hermano, Gaby".



- Carrizo: " Cristina tiene miedo, salió mal pero tiene miedo".



- Andrea: " Pensá en Facu (por el hermano del acusado)".



- Carrizo: " Mi amigo estuvo a un segundo de convertirse en héroe nacional, Andrea. Estuvo muy cerca. Falló el arma. No lo entiendo, andaba bien".



- Carrizo: " Mirá, no sé si es una buena noticia, pero el arma con la que intentó ponerla no es la mía, yo le di un (calibre) 22 corto".