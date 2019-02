El juez federal Sebastián Casanello procesó este miércoles al detenido ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por el supuesto cobro de sobornos en una licitación para la construcción de dos plantas potabilizadoras de AYSA adjudicadas a la empresa brasileña Odebrecht, entre otras.



La misma situación procesal corrió el empresario Jorge "Corcho" Rodríguez como supuesto intermediario de tal ilícito, informaron fuentes judiciales.



Las fuentes señalaron que el magistrado también procesó por "cohecho pasivo" a los detenidos Roberto Baratta, ex secretario de coordinación del ministerio de Planificación Federal, y a José López, ex secretario de Obra Pública, además Carlos Ben y Raúl Binacuzzo, quienes eran funcionarios de AYSA en el momento de las licitación que se investiga.

Casanello entendió que los funcionarios recibieron coimas de los empresarios que realizaron las obras, quienes ya habían sido procesados por defraudación y hoy quedaron procesados por cohecho activo, detallaron las fuentes.

La licitación para realizar la planta Paraná de las Palmas fue ganada por una unión transitoria de empresas formada por Odebrecht y por Benito Roggio e Hijos, Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles SA. Y la de la obra del Bicentenario, por la empresa brasileña Camargo Correa, que conformó una sociedad con la argentina Esuco SA, cuyos directivos también fueron procesados.

Jorge Rodríguez fue procesado como "partícipe necesario" del pago de las coimas que se le atribuye a Odebrecht.