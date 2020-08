"No fue una marcha anticuarentena sino una marcha antiperonista", resumió en la mañana del martes el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, al ser consultado por la protesta opositora realizada el lunes en diferentes puntos del país en contra de las restricciones dispuestas por el coronavirus y del proyecto de ley de reforma judicial.



Bianco encabezó una conferencia de prensa con el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, y el viceministro Nicolás Krelpak, para informar una actualización de la situación epidemiológica y del estado del ASPO y el DSPO, en los diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires. Durante ese encuentro con periodistas, también aseveró que la protesta callejera "fue irresponsable y temeraria" y analizó que "se puso en riesgo a la gente".



"No se entiende bien de qué se tratan esas marchas", analizó el funcionario y advirtió que había "desde neonazis que quieren golpear periodistas, hasta antivacunas, libertarios que dicen que quieren hacer lo que quieren, terraplanistas y gente que termina su carrera política abrazada a un flota-flota".



Bianco consideró que se trata de "imágenes patéticas en esta circunstancias" y dijo que le da "vergüenza ajena ver cómo dirigentes terminan de esta forma su carrera política, haciendo este tipo de marchas". En ese sentido, recordó que el ex presidente Juan Domingo Perón "decía que hay un lugar del que no se vuelve: del ridículo, y eso es lo que han hecho muchos dirigentes de Cambiemos".

También comentó que, por temas de gestión, se contactó con intendentes no peronistas del interior bonaerense "que llamaban a que la gente se quedara en la casa y se cuidara". Seguidamente, opinó que aquellos dirigentes "que no tienen responsabilidades de gestión fomentan estas marchas irresponsable y temerariamente", pero subrayó que "los que están preocupados por la gestión y la salud de sus vecinos trabajan para que la gente no salga de manera irrresponsable".



"Nosotros, a diferencia de lo que puede suceder en otros lugares, no sólo que no vamos a convocar a marchas sino que nos vamos a oponer muy férreamente si hubiera una convocatoria", expresó Bianco y reiteró: "No sólo que no las vamos a convocar sino que las vamos a condenar públicamente".