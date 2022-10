En la tarde de este miércoles, las negociaciones salariales entre el Sindicato de Camioneros y los empresarios del sector fracasaron hoy, por lo que el gremio de Hugo y Pablo Moyano iniciará un paro nacional el próximo lunes, informaron fuentes del gremio.



Previo a la finalización de una reunión paritaria en el Ministerio de Trabajo, Hugo Moyano había dicho que el sector patronal "se niega a reconocer lo que el trabajador merece", y advirtió que "si no dan el aumento" del 131% que reclama Camioneros "el lunes arrancamos con las medidas de fuerza", consistente en paros a nivel nacional.



El dirigente sindical, habló ante afiliados y activistas de Camioneros concentrados frente a la sede del Ministerio de Trabajo, en Callao al 100, mientras transcurrían las negociaciones paritarias en las que el gremio había anunciado que iba a reiterar el pedido de una mejora salarial del 131% y los empresarios mantendrían su ofrecimiento de 84% de incremento.



"Hemos venido acá porque el sector empresario se niega a reconocer lo que el trabajador merece", dijo Moyano y manifestó que "no quieren reconocer el esfuerzo y sacrificio que hicimos durante la pandemia, nunca dejaron de trabajar".



En esa línea, sostuvo que "si no dan el aumento que el trabajador se merece, el lunes arrancamos con las medidas de fuerza" y remarcó que "vamos a demostrar que con los trabajadores no se juega".

La organización gremial nacional que conducen Hugo y Pablo Moyano demanda además el pago de un bono de fin de año y el incremento de los adicionales para los trabajadores de las 18 ramas que contempla el convenio colectivo laboral 40/89 del sector, indicaron a Télam fuentes gremiales.En una cuarta instancia de negociación, luego de varios cuartos intermedios, sindicalistas y empresarios negociaron desde las 15 en la sede laboral de la porteña avenida Callao al 100 en procura de superar las distantes posiciones y evitar la posibilidad de un conflicto.