El jefe de Gabinete, Marcos Peña, arremetió este domingo contra el postulante del Frente de Todos, Alberto Fernández, por haber mecionado a Franco Macri, el fallecido padre del presidente.

"Fue muy bajo. La verdad que se sorprende cada vez más, por más que no debería sorprender porque es el kirchnerismo en estado puro", apuntó el funcionario tras el segundo debate presidencial en la Facultad de Derecho de la UBA.

En ese marco, cuestionó el "verso" de que vuelven "para ser mejores". "Es simplemente una mentira más que el kirchnerismo", disparó.

Las palabras de Peña hacen referencia a un cruce entre Fernández y Macri durante el segundo debate presidencial

"Usted se pregunta cómo yo en mis años de jefe de Gabinete no vi la corrupción de la obra pública y usted en el clan Macri ¨no vio la corrupción de la obra pública Presidente?, ¨no vio lo que pasaba en su familia?, después nos contó cuando su padre murió que su padre era responsable. Presidente hablemos en serio, a mí no me va a correr", disparó el candidato del Frente de Todos.