Pérsico, dirigente de uno de los movimientos sociales más fuertes del país, habló sobre el aumento de la pobreza en el país: "Creo que no había dudas de que esto iba a suceder y todavía no estamos en el fondo después de cuatro años de destrucción de la economía. La situación sigue siendo muy grave", aseguró. En ese marco, señaló que varios especialistas muestran que, si la pobreza se midiera por trimestre y no a nivel semestral, el íncide ya estaría por encima del 47%.

En ese marco, destacó la ayuda del Estado con el Ingreso Familiar de Emergencia y el ATP, pero remacó que deben ser "transitorios", al igual que los planes sociales: "Nuestra tarea no es inventar más planes sociales, no es poner más subsidios. Nos quieren acusar a nosotros de los planes sociales y todas esas cosas son bien neoliberales", dijo Pérsico esta mañana en una conversación radial con Futurock.

Y destacó que la asistencia social fue récord durante el gobierno de Macri: "La única tarea que tienen ellos, que dicen que es para resolver de manera provisoria hasta que el mercado tome a los compañeros, es el subsidio. Para nosotros el trabajo es la economía popular y hay que valorizarla".

De piqueteros a movimientos sociales

El dirigente del ministerio de Desarrollo Social subrayó cómo las organizaciones sociales dejaron de considerarse espacios piqueteros para transformarse en movimientos sociales: "el cambio de nombre ya representa un cambio de paradigma en la organización", aseguró.

"Hoy somos un movimiento popular. Nosotros venimos proponiendo y decimos que tenemos que transformar las protestas en propuestas, en políticas de Estado", sostuvo.

Y coincidió con el ministro Daniel Arroyo en la necesidad de transformar los planes sociales actuales en otros que aporten trabajo. "No hay alternativa ahora. Hay que encender la economía popular", pidió. "Si el subsidio se mantiene en el tiempo, sin trabajo y producción, termina enfermando a la sociedad. Por eso la propuesta que tenemos desde el gobierno es lograr transformar en 300 mil puestos de trabajo" la asistencia que hoy da el Estado, señaló.