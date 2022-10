El diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, protagonizó un tenso cruce con la periodista Cristina Pérez durante un programa de radio. La conductora le hizo una consulta sobre un eventual proyecto de eliminación de las PASO y el libertario no disimuló su fastidio.

Pérez entrevistó al legislador en la mañana del miércoles y tras abordar otros temas del escenario político, le preguntó si votaría a favor o en contra de las PASO. "No me voy a meter en estas trampas de Juntos por el Cambio y de los operadores", dijo el libertario.

Milei no se había referido públicamente al tema que comenzó a circular en los últimos días: la posibilidad de que el kirchnerismo impulse la eliminación de esa instancia de votación. La periodista lo sacó al aire en Radio Rivadavia y sin pelos en la lengua le dijo: "¿Cómo votarías?".

"Eso es falso. No existe el proyecto y yo no discuto en abstracto. Yo te propongo discutir el mamarracho que hizo Juntos por el Cambio en el Senado habilitándole a Cristina lo de los 15 jueces para tener impunidad. Dale, hablemos de esa mugre", respondió enérgico el diputado.

Todo indica que el Frente de Todos debería salir a buscar en otros partidos algunos de los 129 votos necesarios para hacer pasar un proyecto semejante. Milei, siempre se mostró a favor de que el Estado reduzca su gasto, por lo cual, no sería ilógico pensar que él podría estar a favor de la eliminación de las PASO.

"Si no me contestas me estás evadiendo la pregunta y es grave, ¿vas a votar con los Kirchner?", fue la repregunta que hizo la periodista. "Cuando aparezca un proyecto, hablaré", contraatacó Milei.

"Yo no me voy a meter en estas trampas de Juntos por el Cambio y de los operadores. Te cuento que para que salga esa ley se necesitan 129 votos y el kirchnerismo tiene 118 y se le cayeron 7 propios. No tienen los votos. Entonces salir a perseguir a una persona y operarlo eso es lo que está mal", añadió el economista claramente enojado.

El diputado continuó con una crítica a los periodistas que juegan a favor de los partidos políticos. "Yo te cuento lo que hace la gente de Juntos por el Cambio y si hay periodistas funcionales a eso... vos sentite como quieras, es un problema tuyo, no mío", remató.

"Lo que te tiene que quedar claro es que yo juego con las reglas que se establezcan, y para eso necesitan 129 votos que no tienen", concluyó el libertario.