Mala noticia para el diputado nacional Rogelio Frigerio (Juntos por el Cambio). El fiscal federal Guillermo Marijuan requirió la citación a indagatoria de quien fuera ministro del Interior del Gobierno de Cambiemos, en el marco de una causa en la que se investiga si, como funcionario público, benefició a una empresa dedicada al rubro inmobiliario en la que había invertido su dinero personal.



Marijuan presentó el pedido de indagatoria ante el juez federal Julián Ercolini en el marco de un expediente que se inició a partir de una denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción (OA) que conduce Félix Crous, informaron fuentes judiciales.



La maniobra que se le achaca al exministro Frigerio y a uno de sus excolaboradores, Alejandro Oscar Caldarelli, habría consistido en beneficiar a la empresa Koolhaas S.A. para que se impusiera en la subasta de un inmueble del cual se iba a desprender el Estado nacional, para luego él invertir en la compra de departamentos de pozo en emprendimientos de esa firma.

"Como ya fue expuesto, el día 23 de junio de 2017 el entonces ministro a cargo del Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda -Rogelio Frigerio- dictó la Decisión Administrativa DA-2017-430-APN-JGM mediante la cual se aprobó el procedimiento de subasta ya referenciado y la adjudicación a favor de la firma 'Koolhaas S.A.' de un inmueble con una superficie de terreno aproximada de 5092 mt2, ubicado en la calle Fitz Roy N° 851 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", detalló Marijuan en su dictamen.



"Sin que haya transcurrido un mes de ese acto administrativo, los funcionarios públicos Frigerio y Caldarelli –junto con otra persona de nombre Roberto Oscar Foco- realizaron una inversión de U$S 776.000 firmando un compromiso de 'reserva de compra' para el emprendimiento inmobiliario a realizarse por 'Koolhaas S.A.' sobre el terreno adquirido; situación que robustece la hipótesis delictiva inicial relacionada con la existencia de un interés real y concreto por parte de los funcionarios públicos en el resultado de la subasta y la consecuente adjudicación del inmueble a favor de esa sociedad", remarcó el fiscal.



Además recordó que, antes de la subasta y de la inversión, ambos funcionarios públicos sospechados habían invertido en el desarrollo del edificio de la calle Arcos 2646, proyecto también llevado adelante por los accionistas de Koolhas, aunque bajo otra razón social.

"En orden a lo desarrollado, entiendo que la prueba colectada durante la instrucción de esta causa permite tener por acreditada la hipótesis delictiva denunciada, corroborándose las relaciones e inversiones efectuadas por Rogelio Frigerio y Alejandro Oscar Caldarelli con las firmas 'Arcos 2646 S.A.' y 'Koolhaas S.A.', sociedades contraladas por Gustavo Alberto Esses y Ariel Eduardo Naistat, resultando la última de ellas adjudicataria en la Subasta Pública N° 1/2017 de la Agencia Administradora de Bienes del Estado", concluyó Marijuan.



La causa se inició a partir de una denuncia penal formulada por la OA después de analizar las declaraciones juradas de los funcionarios investigados tras recibir una denuncia anónima.



Allí se señaló que al momento de ocurridos los hechos Frigerio era ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda mientras que Caldarelli se desempeñaba en la secretaría de Provincias de esa cartera. Caldarelli, además, era presidente del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional e integraba la Comisión Consultiva del Área Metropolitana de Buenos Aires.

"Queda claro que el 23 de junio de 2017 Rogelio Frigerio adjudicó el inmueble sito en la calle Fitz Roy 851 de la CABA a la firma Koolhaas S.A., cuando aún revestía el carácter de acreedor de Arcos 2646 S.A., sociedades ambas controladas por Gustavo Alberto Esses y Ariel Eduardo Naistat", se sostuvo en aquella denuncia.

Ahora es el juez Ercolini quien debe resolver si da curso o no al pedido del fiscal Marijuan.



La OA había presentado la denuncia en diciembre pasado por los supuestos delitos de "negociaciones incompatibles con la función pública, aceptación de dádiva y cohecho".



Meses atrás, y a pedido del fiscal Marijuan, se libraron distintas órdenes para buscar documentación en las firmas "Koolhaas SA", "Arcos 2646 SA" y "Mirabilia Inversiones SA", ubicadas en la misma sede del barrio porteño de Palermo, y se encomendó la tarea a la Unidad Investigativa Contra la Corrupción de la Policía Federal.

Cabe puntualizar que, semanas atrás, se presentaron sendas denuncias penales contra otros exfundinarios del gobierno de Cembiemos. Por un lado, se denunció al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, por presuntas "operatorias de triangulación y fuga de dinero". La causa recayó por sorteo en el juzgado número 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.

Asimismo, la ex vicepresidenta Gabriela Michetti fue denunciada junto a la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por supuesto "tráfico de influencias". La presentación fue realizada luego de que se revelaran unos audios en donde la ex vicepresidenta le pidió a Alonso que se excluya y deje de investigar a “un amigo”. La causa quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas.