Legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) presentaron este viernes un proyecto de Ley para "garantizar el cupo laboral a personas travestis, trans, intersex y no binarias en el ámbito público de la Ciudad de Buenos Aires" y, además, "promover su incorporación en el sector privado", informó el bloque en un comunicado.



"La incorporación de personas travestis, trans, intersex y no binarias será obligatoria, en una proporción no inferior al 1% de la totalidad del personal, para cubrir puestos de trabajo en el sector público de la Ciudad de Buenos Aires", establece uno de los artículos del proyecto.



La iniciativa, presentada en la Legislatura porteña por los diputados Santiago Roberto y María Rosa Muiños, fue acompañada con la firma del resto de las legisladoras y legisladores del bloque del FdT, que cuenta en total con 17 bancas.

.

Para facilitar la incorporación laboral, el proyecto propone crear un "Registro de Aspirantes", para el que se deberán proporcionar los datos personales y los antecedentes educativos y laborales.Por otro lado, establece queRespecto al sector privado, la iniciativa establece un "incentivo fiscal para empleadores" que incorporen personas travestis, trans, intersex y no binarias.Para eso, propone incorporar al código fiscal vigente un inciso en el que se habilite a los empleadores poder imputar como pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos el equivalente al 50% de las remuneraciones nominales que perciban esos empleados.

.

Este beneficio sería concedido por tres años por cada empleado o empleada.Respecto al proyecto, el diputado Roberto, quien preside la comisión de Legislación del Trabajo, destacó: "En nuestro país, la comunidad travesti, trans, intersex y no binarias se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas históricamente en materia de acceso a la salud, educación y particularmente el trabajo".Y agregó: "La expulsión por identidad de género también es moneda corriente en los circuitos laborales. Por eso queremos que, además del ámbito público, también se promueva en el sector privado de la Ciudad de Buenos Aires".En este sentido, el proyecto afirma que "toda persona tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación en razón de su identidad de género".