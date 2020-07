Uno de los cambios más fuertes en la vida cotidiana que impuso la llegada de la pandemia del Covid-19 fue la suspensión por tiempo indefinido de las clases. Esto obligó tanto a los chicos y su padres como a los colegios a que la enseñanza se impartiera de modo virtual, con un inevitable replanteo de métodos y contenidos.

Pero en el caso de los establecimientos privados el impacto también llegó por el lado económico, a punto tal que muchos reconocieron haber perdido alumnos de sus matrículas, dado que los padres no pudieron afrontar el pago de las cuotas mensuales. En esa línea, distintos relevamientos realizados entre padres y docentes corroboran que entre este ciclo lectivo y el próximo habrá una migración de varios miles de estudiantes de la enseñanza privada a la pública en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La situación varía de institución en institución, pero en los casos más acuciantes, la combinación de bajas en el alumnado y la morosidad creciente de los que se mantienen ya pone en riesgo la continuidad de los establecimientos.

Desde marzo a este momento, el retraso en el pago de las cuotas pasó de un 30 o 40 por ciento promedio a cerca del 80 por ciento en los registros más negativos. Los jardines de infantes y maternales resultaron ser el eslabón más débil de la cadena, y al menos 146 ya debieron cerrar en todo el país, de acuerdo con un informe elaborado recientemente por la Junta Nacional de Educación Privada (Junep), que tiene colegios afiliados en 15 provincias.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Educación de la Nación, en el país hay unas 17.500 instituciones educativas de gestión privada, de las cuales el 68% recibe algún tipo de subsidio por parte del Estado. Esa subvención puede ir del 20 al 100% de las remuneraciones de la planta aprobada de personal. Asimismo, hay establecimientos que han empezado a percibir el plan de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP), por el cual desde la Anses se paga un porcentaje de los salarios, tal como se hace con miles de empresas de diversos rubros.

Si bien la situación varía de colegio en colegio, la merma creciente en los ingresos hace que no se puedan afrontar todos los costos . En muchos casos ya los salarios se están abonando en partes y en algunos, el medio aguinaldo de junio quedó a pagar "cuando se pueda".

En diálogo con Crónica, el titular de la Asociación de colegios privados de la provincia de Buenos Aires (Aiepba) y miembro de Junep, Marrín Zurita, refirió que "nos reunimos con el gobernador Axel Kicillof y le explicamos la problemática y con el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, a quien le acercamos el listado de los miembros de nuestra entidad que no cobró el plan ATP, que es más del 60% de los colegios. Ambos funcionarios se comprometieron a gestionar que se destrabe el ATP y esperamos novedades en los próximos días".

En cuanto al futuro de los establecimientos, Zurita expresó que "estamos haciendo un relevamiento para actualizar el panorama en los niveles primario y secundario; la expectativa era tener un cierto repunte luego de las vacaciones de invierno, si se daba que volvían las clases y la rueda empezaba a moverse; pero como en agosto no empiezan al menos en provincia de Buenos Aires, ahora hay que ver cómo se replantea la situación general".

Lo cierto es que la extensión de la cuarentena solo hace prever que la mora en las cuotas y las bajas en las matrículas van a seguir creciendo y abre un gran interrogante respecto de qué pasará con las incripciones de 2021. El retroceso general en el poder adquisitivo de la población difícilmente pueda revertirse para febrero o marzo próximos. Otro de los tremendos coletazos que dejará la pandemia.