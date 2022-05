A casi un mes del lanzamiento del programa, la Secretaría de Comercio Interior publicó este jueves la lista de precios de referencia de 60 productos en comercios de cercanía de toda la Argentina. Lo hizo después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) para "instrumentar iniciativas" en busca de "mejorar el poder adquisitivo de los salarios".

El programa para almacenes, autoservicios de origen chino, supermercados y polirrubros de todo el país incluye artículos de higiene personal, limpieza del hogar, alimentos y bebidas. A diferencia de otras iniciativas similares, la secretaría que conduce Roberto Feletti elaboró dos listas: una con los precios de compra en los mayoristas que abastecen a los comercios y otra con los valores de venta al público.

Este jueves, la medida se oficializó a través de la Resolución 430/2022 publicada en el Boletín Oficial, que incluye un anexo con el detalle de los precios de los productos. El texto especifica, además, la empresa elaboradora, los valores de venta del mayorista o distribuidor y al público (en ambos casos con IVA incluido) tanto para comercios de cercanía del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el resto del territorio bonaerense, Centro, Cuyo, Litoral, NEA, NOA y Patagonia.

La resolución remite como antecedente el encuentro que mantuvieron el 5 de abril pasado los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Trabajo, Claudio Moroni, con representantes de la UIA y la CGT. En aquella reunión, las partes habían acordado establecer "una canasta alimentaria de primera necesidad, integrada por entre 50 y 60 productos".

El listado publicado hoy en el Boletín Oficial triplica esa cantidad, aunque en la nómina se incluyen artículos comprendidos por los fideicomisos aceitero y del trigo.

Precios Cuidados: qué opinan desde los almacenes sobre el programa

Al ser consultado por cronica.com.ar, el presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, advirtió que en los supermercados mayoristas faltan gran parte de los 60 artículos que integran la canasta para comercios de cercanía. “Lo dijimos el 8 de abril, cuando comenzó el programa, y hoy seguimos en una situación parecida. Los mayoristas se habían comprometido a que el 15 de abril iban a estar todos los artículos, pero sólo podemos encontrar 20”, comentó.

Savore explicó que la ausencia de productos de este programa no sólo ocurre en el AMBA, sino también “en el interior de la provincia de Buenos Aires y el resto del país”. “Es increíble que se comprometan a poner los artículos y no lo hagan. No los encontramos ni caros, ni baratos. Directamente, no los conseguimos. Estamos hablando de un programa de 60 productos, no de uno de 2.000”, sostuvo durante la entrevista.

El presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires consideró que esta situación desgasta a los comerciantes y a los consumidores. “No podemos estar buscando productos como si fueran un tesoro. Es una pena, porque se trata de un buen programa, con precios de compra y venta. Pero vemos que las cosas no cambian y no depende de nosotros”, concluyó Savore.