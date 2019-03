Después del video que difundió por las redes la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, en el que anunciaba que su hija Florencia tenía problemas de salud y que viajaba a Cuba para visitarla, finalmente se conoció el diagnóstico del mal que aqueja a la joven: linfedema.

Se trata de una inflamación que aparece en los brazos o las piernas por una obstrucción en la red de vasos que forman el sistema linfático, que asiste al sistema inmunológico. Esta complicación vascular ocurre cuando la linfa, un líquido claro y rico en proteínas, no drena adecuadamente y se acumula en los tejidos. Si bien en su mensaje, la ex presidenta responsabilizaba al estrés al que se ve sometida su hija debido a lo que ella misma definió como "una persecución feroz", lo real es que, de acuerdo con los especialistas, el origen de la patología no se encuentra en ese factor, aunque sí puede agravarla.

"El linfedema que se origina sin ningún motivo, se lo clasifica como linfedema primario, generalmente se debe a una afección congénita o hereditaria asociada con el desarrollo patológico de los vasos linfáticos. El linfedema primario a menudo se presenta en la infancia, pero también ocurren presentaciones posteriores en la edad adulta.El linfedema que se produce como resultado de otras afecciones o tratamientos se denomina linfedema secundario. Las causas secundarias de linfedema incluyen cáncer y tratamiento del cáncer, infección, trastornos inflamatorios, obesidad y formas crónicas de sobrecarga linfática (p. Ej., Insuficiencia venosa crónica, traumatismo / quemaduras)", explica en diálogo con Crónica, Valeria El Haj, (M.N: 99291, M.P: 452172), directora médica de Vittal.

Quiero compartir con ustedes lo que nos está pasando. pic.twitter.com/kGszGfzbzb — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 14 de marzo de 2019

Lo cierto es que, sólo en etapas avanzadas -Estadio III- se caracteriza por elefantiasis linfostática, es decir por la deformación de las extremidades. "en el examen, la pile tendrá cambios tróficos, como depósitos de grasa, acantosis y crecimiento excesivo de berrugas". El Haj explicó además, que la enfermedad se desarrolla por causas mecánicas y que quienes la padecen, no tienen prohibido viajar en avión. "Los riesgos de la enfermedad dependen de la causa que la origine. Aún así, se puede reducir la demanda sobre el sistema linfático en el área afectada. Existe una gran cantidad de factores que aumentan el riesgo de desarrollar un linfedema, que van desde el sobrepeso u obesidad, hasta una infección o lesión en la parte del cuerpo afectada o la radiación recibida en los ganglios linfáticos en el marco de algún tratamiento o el cáncer en estadio avanzado", concluyó.