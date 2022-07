El presidente Alberto Fernández recibirá este domingo al mediodía en la Quinta de Olivos a Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados, en un encuentro clave para el rearmado del Gabinete nacional luego de que Martín Guzmán presentara este sábado su renuncia como ministro de Economía.

En la mañana de este 3 de julio, el jefe de Estado arrancó una serie de reuniones junto a su círculo más íntimo de funcionarios, es decir, el canciller Santiago Cafiero; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el secretario general, Julio Vitobello, y la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti.

Hasta el momento, no hay información sobre cómo se harán los anuncios, pero desde el Gobierno nacional anticiparon que "habrá más cambios que en el área de Economía".

Cómo fue la renuncia de Martín Guzmán

El ahora ex ministro de Economía presentó este sábado su renuncia al cargo a través de una carta de siete carillas en la que hizo un repaso de su gestión, le agradeció al jefe del Estado la confianza que tuvo en él y en su equipo y dijo que la persona que designe en su lugar debe tener las "riendas" de la cartera como condición esencial para poder cumplir con su misión.



"Desde la experiencia que he vivido, considero que será primordial que trabaje en un acuerdo político dentro de la coalición gobernante para que quien me reemplace, que tendrá por delante esta alta responsabilidad, cuente con el manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica necesarios para consolidar los avances descriptos y hacer frente a los desafíos por delante", subrayó Guzmán.

.

"Eso ayudará a que quien me suceda pueda llevar adelante las gestiones conducentes al progreso económico y social con el apoyo político que es necesario para que aquellas sean efectivas", completó.Al momento de explicar los motivos de la renuncia al cargo, fuentes cercanas al hasta ex titular del Palacio de Hacienda señalaron aA lo que agregaron que debió enfrentar " trabas" y que frente a ese cuadro de situación se hizo "muy difícil llevar adelante la gestión". En el entorno de