El reloj estaba cerca de marcar las 18 cuando la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se encontraba hablando en la localidad bonaerense de Ensenada y ya había sacado el revés para referirse al mensaje del presidente, Alberto Fernández, sobre su prioridad de "convencer" antes de "usar la lapicera".

Respondió rememorando las palabras de Juan Domingo Perón y pidió "persuadir con hechos y con ejemplos". Luego, la ex presidenta defendió su postura sobre el déficit fiscal y apuntó a los funcionarios del Frente de Todos que tergiversaron sus dichos. Fue en ese momento que Martín Guzmán anunció su renuncia al cargo de Ministro de Economía.

Según pudo reconstruir Grupo Crónica, el Presidente de la Nación estaba al tanto de la intención de Guzmán de dejar el ministerio pero no del momento escogido para hacerla pública y oficial. "Recibió la renuncia de Guzmán mientras almorzaba", aseguró una fuente cercana a Fernández sobre la noticia de uno de los ministros más apuntados por la ex presidenta y más defendido por el actual.

.

Guzmán le había adelantado al Jefe de Estado el último jueves en una reunión que mantuvieron a solas que el contexto no era el adecuado para continuar como titular del Palacio de Hacienda. Su accionar con la renuncia, atípico de un funcionario que varios pares caracterizaron como "mesurado", sorprendió a todos los niveles del gobierno. Otra altísima fuente agregó: "El Presidente lamenta la decisión pero la respeta, lo que no cambia es el rumbo económico".

Nombres en danza

Ese rumbo económico se terminará de ratificar o no de acuerdo a las decisiones que se tomen mañana en la Quinta de Olivos. Hubo una catarata de versiones sobre reuniones de emergencia convocadas por el Presidente una vez publicada la renuncia de Guzmán, pero se fueron diluyendo con el pasar de las horas. Se dispararon principalmente por el peso del nombre que viene sonando para reemplazarlo.

El presidente de la Cámara de Diputados y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien estaba saliendo de la cancha de ver un partido de Tigre cuando se enteró de la dimisión, es un posible candidato para el Ministro de Economía desde hace rato. A ese rumor que circula por la Casa Rosada se le antepone el de Jefe de Gabinete, un puesto que actualmente ocupa Juan Manzur.

Al cargo de coordinador de ministros, Massa arribaría en sintonía con la idea demorada de un relanzamiento del gobierno de Fernández. La repercusión política y el protagonismo de tomar ese cargo es algo que no termina de convencer a Fernández ni tampoco a Massa de cara al 2023.

.

Un asunto no menor del que se hablará en Olivos es evaluar qué haría el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, en este escenario. Tanto el ex gobernador bonaerense como Massa mantienen diferencias políticas que dejaron de lado en el último mes cuando Fernández le pidió a Scioli que reemplace a Matías Kulfas.

Hay otros candidatos para el puesto que deja Guzmán. Se escuchó ayer nombrar a Martín Redrado (ex presidente del Banco Central); a Emanuel Álvarez Agis (ex viceministro de Economía de la Nación); a Silvina Batakis (ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires y actual Secretaria de Provincias del Ministerio del Interior); a Cecilia Todesca (secretaria de Relaciones Comerciales Internacionales); a Augusto Costa (ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense); y Marco Lavagna (actual director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).



En el acto de Cristina

Los tres actos separados en homenaje por el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón de los tres socios mayoritarios del Frente de Todos presagiaban un fin de semana a toda rosca política. Y eso era sin ninguna renuncia de por medio. La temperatura interna del Frente de Todos se había elevado el último viernes cuando el Presidente recogió el guante para esbozar una frase en clara alusión a los reclamos de la Vicepresidenta para que "use la lapicera".

Alberto aseguró desde la CGT: "El poder no pasa por ver quién tiene la lapicera, el poder es convencer". Fue la forma de aludir a los reclamos de Cristina y de plantear la diferencia de estilos de conducción que existe entre ambos.

El tercer socio, Massa, marcó ese mismo viernes una tercera posición en su acto en Malvinas Argentinas: "Hay políticos que buscan tener razón, yo prefiero buscar soluciones".

.

A la ex presidenta, por su parte, a su juego la llamaron y no habían pasado cinco minutos del arranque de su discurso en Ensenada cuando, en palabras de Perón, le respondió al Presidente: "Yo no persuadía a la gente con palabras porque las palabras poco persuaden. Yo persuadí a la gente con hechos".

En medio de estos de cruces caló la renuncia de Guzmán. El Presidente se dedicará las próximas horas a tomar decisiones trascendentales para el resto de su mandato. Según pudo saber Grupo Crónica, esas definiciones se conocerían mañana a fin de tenerlo resuelto antes del lunes cuando abren los mercados. Una a favor es que el lunes es feriado en Wall Street.

Para cerrar, un párrafo de la carta de renuncia de Martín Guzmán que él mismo publicó durante el acto de Cristina: "Desde la experiencia que he vivido, considero Presidente que será primordial quetrabaje en un acuerdo político dentro de la coalición gobernante para que quien mereemplace, que tendrá por delante esta alta responsabilidad, cuente con el manejocentralizado de los instrumentos de política macroeconómica necesarios para consolidarlos avances descriptos y hacer frente a los desafíos por delante".