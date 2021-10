El periodista Roberto Navarro rompió el silencio en Crónica HD, donde a partir de este domingo comentará la actualidad política. Sin pelos en la lengua, habló de la relación entre Alberto y Cristina, el Fondo Monetario Internacional (FMI), las elecciones de noviembre y el futuro político de la Argentina.

Navarro y su mirada del resultado de las PASO

El conducto de El Destape Radio analizó el resultado de las PASO 2021 y se mostró preocupado por un escenario en el que se repitan los números en las generales. “Si convalidan el triunfo, le va a costar muchos sostenerse en el poder a este Gobierno. Un intendente me dijo que (Mauricio) Macri se lo dijo directamente, “tenemos que ir por Alberto”.Quieren ir por la presidencia de la cámara de diputados. Entonces, si el Gobierno necesita gobernar por decreto y luego un juez de la oposición de lo frena, estás ante un Gobierno que no puede gobernar”, expresó.

"Si la elección es una catástrofe, la economía es una catástrofe", afirmó.

Ataque a la oposición

En relación a este mismo apartado, opinó sobre lo que le espera al país si la oposición vuelve a triunfar y la calificó de “golpista”. “Ellos necesitan llegar en una hiper -una hiperinflación como por ejemplo, la que afectó el Gobierno de Raúl Alfonsín-, porque ahí Macri va por su plan, ahí olvídate de los jubilaciones, de los derechos laborales, de que cuiden tu laburo, ese es el verdadero plan. Ellos son golpistas. Un Presidente que fue protagonista del golpe de Bolivia, un presidente que ha dicho que en Venezuela debería haber un golpe, por qué no va a hacer un golpe acá. Evidentemente es un hombre que no respeta las instituciones”, comentó.

En adición, atacó a la oposición y a su “jefe”, el ex mandatario y referente de Juntos, Mauricio Macri. “Yo no creo que todos sean iguales, pero Macri es el jefe, por sus relaciones internacionales, por su peso, es un tipo por lo menos con capacidad de daño en Cambiemos. Hay un grupo, lo que se ha armado atrás de La Nación, es un grupo de poder muy duro”, remarcó el ex conductor de C5N.

Definió a Mauricio Macri como "el jefe".

Por otra parte, añadió: “Ellos te pueden llevar el dólar a 300 y ahí anda a buscarla. El Gobierno no tendría mucho para zafar de eso porque las reservas del BCRA son escasísimas. Pero, ocurrieron una serie de hechos en las PASO que ahora no se va a volver a repetir. La Provincia de Buenos Aires la pueden recuperar. (…) Si la elección es una catástrofe, la economía es una catástrofe. Las última crisis económicas van acompañadas por crisis políticas".

Su mirada sobre la relación Alberto Fernández-Cristina Kirchner

También se metió de lleno en la relación del jefe de estado y la vicepresidenta. “Esa situación es atípica, pero hay que blanquearla de una vez. Generalmente manda el Presidente, si, pero ahora no. Porque los votos los puso otra persona. Hay que dejar de sentir pudor por esa situación y que los dos lo asuman. Tienen que gobernar entre los dos. (…) Debe ser difícil ser presidente y compartir el poder”, manifestó y confesó que hubo “funcionarios le dijeron a Alberto que se tenía que abrir de Cristina, pero dijo que no. Juan Manzur dijo que no, Vilma Ibarra también”.

“El gran valor de Alberto Fernández es Alberto Fernández. Fue el constructor junto a Néstor Kirchner de una etapa maravillosa. Busca los mismos objetivos de Cristina pero tiene otros formatos”, aseveró.

Navarro se animó a marcarle el camino a Alberto Fernández.

Navarro también tuvo tiempo para adentrarse un poco sobre las internas del Gobierno y reveló un interesante comentario del ex jefe de Gabinete. "Algunos miembros del Gabinete, hasta después de las PASO dijeron 'yo no sabía que estábamos tan mal'. ¿Por qué no lo sabían los intendentes? ¿Quién lo sabía? Por ahí la que más advirtió fue Cristina. Santiago Cafiero me dijo 'yo no sabía que la gente estaba tan mal'.

“Le diría al Gobierno que haga una demostración contundente a favor del pueblo trabajador. Se puede hacer, ¿vas a tener ruido? ¿se van a enojar? Más ruido vas a tener si perdés. ¿Cómo se sale de esto? Con un shock distributivo que ponga a la sociedad en un lugar y que diferencie el peronismo de lo otro. Si no hay dos proyectos que se diferencien totalmente, no se puede”, afirmó.

Por último, se refirió al Fondo Monetario Internacional: “Tenés que bicicletiar, es decir, te firmo pero después vemos. Discrepo con Guzmán y por Alberto, para mí el Fondo es el mismo Fondo, siempre te va a presionar y a sacar toda la sangre y la leche que pueda".