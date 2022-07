El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó hoy que “hay que replantear el sistema de planes sociales”, al indicar que “no puede ser que haya organizaciones que intermedien”, y propuso que sea el Estado nacional el que administre la asistencia a los sectores de menores ingresos. Sus declaraciones se dieron tras participar en La Rural de Palermo de la tradicional ceremonia que marcó el ingreso del primer animal al predio ferial para la muestra de este año.



“No puede ser que haya organizaciones que intermedian, que condicionan a la gente, que las obligan a ir a las marchas. Saquemos a los intermediarios, el que tiene que dar los beneficios es el Estado, no organizaciones que nadie votó. Eso garantiza transparencia y que los intermediarios no obliguen a la gente a ir a marchas”, apuntó. En ese sentido, destacó que “una de las grandes maneras de reducir el impacto de los cortes (de calles) es que no haya intermediarios. También que el Gobierno nacional debe asumir la responsabilidad de controlar los ingresos a la Ciudad”.

En otro orden, al ser consultado respecto de la coyuntura económica, planteó que ve “con altísima preocupación esta situación de Argentina , donde la gente no llega al fin de la semana”. “Eso afecta a los que menos tienen, y el Gobierno se empecina en no presentar un plan económico”, puntualizó Rodríguez Larreta.

En defensa del Campo

El jefe de Gobierno porteño insistió en la falta de un plan por parte del Ejecutivo nacional que incluya al sector agropecuario. “El campo es uno de los grandes motores para el futuro de la Argentina y el Gobierno no lo ve. Todo es trabas. No se pueden cambiar las reglas todo el tiempo”, aseguró.

“El mundo demanda alimentos; podríamos estar explotando (ese potencial), pero el Gobierno no lo ve. Cuando el Campo saca la cabeza, le vuelvan a subir impuestos o cambiar una regulación. Habría que darle previsibilidad. (El campo) invierte siempre a mediano plazo, no podés cambiarle las reglas todo el tiempo. No se puede sembrar con un impuesto y cosechar con otros, es imposible así”, enfatizó.

El jefe de Gobierno porteño volvió a mencionar la necesidad de “un plan” para impulsar el crecimiento y reclamó estabilidad macroeconómica. “Estoy muy preocupado por la inflación”, insistió.

En este contexto, el primer animal ingresó hoy a las 8 al predio de la Sociedad Rural en el barrio porteño de Palermo, dando inicio así a la 134ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional. Se trata del toro Nicanor, de la cabaña La Cotidiana-Chenaut, del partido bonaerense de Capilla del Señor.