Aldo Roggio, uno de los imputados colaboradores de la causa de los cuadernos de las supuestas coimas en la obra pública, declaró ante el juez federal Claudio Bonadio que le entregó dinero a Roberto Baratta para la campaña electoral y también realizó pagos solicitados por Roberto Jaime por la concesión de la empresa Metrovías.

"Presumo que el dinero entregado a Baratta era para alguien más. Presumo que era con el visto de Julio De Vido. Se me dijo que era para la campaña electoral, solo puedo presumir que era, quizás, para otra cosa, pero a mi no me consta", expresó.



Agregó: "En Metrovías se debió acceder a l. exigencia de efectuar pagos al secretario de Transporte Ricardo Jaime, por expreso pedido que él le efectuara en forma persona. en su despacho al inicio de su gestión".



Además, detalló que entre todos los pagos que realizó la empresa se habrían alcanzado los 3 millones de dólares y ratificó que recibió pedidos de dinero de Julio De Vido, José López, Claudio Uberti y Roberto Baratta. "Ellos fueron los ejecutores del apriete", destacó.



"Presumo que los superiores de Jaime conocían la operatoria. Se pagaba en efectivo, periódicamente, en general mensualmente y en la persona del secretario de Transporte. No tuvimos oportunidad de negarnos, habiendo soportado la presión hasta el límite de nuestras posibilidades", detalló ante el juez federal Claudio Bonadio.



Agregó: "Los aportes, en realidad, no representaban un porcentaje determinado de la obra en cuestión, sino que nos eran exigidos puntualmente. La persona que recibía estos pagos era Ernesto Clarens, habiendo dispuesto estos pagos cuando la situació. financiera de las obras se volvía insostenible".

También explicó que las entregas de dinero fueron del orden de 100.000 dólares po. vez, o su equivalente en pesos, estimando que todos ellos no habrían superado la suma de 3.000.000 de dólares.