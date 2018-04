Empieza una semana clave para María Eugenia Vidal. Funcionarios de la gobernación abren mañana la negociación paritaria salarial de la ley 10.430, que incluye a unos 130.000 trabajadores estatales. El miércoles, en tanto, será el sexto encuentro con los docentes, donde están representados 300.000 maestros. Ambos sectores equivalen a casi el 70% de los empleados que tiene el Estado bonaerense.

"La inflación que proyectamos para este año es del 23%", le dijo a Crónica Oscar de Isasi, secretario general de la Asociación de los Trabajadores del Estado en la provincia. El dirigente, así, adelantó el número que piensan poner mañana sobre la mesa, cuando se reúnan con los funcionarios bonaerenses. "El gobierno abre la discusión por nuestra lucha", recalcó, teniendo en cuenta la instalación de la carpa blanca la semana pasada y el paro convocado para el jueves 5 contra el techo paritario del 15 por ciento, entre otros puntos.

Rápidamente, al trascender la fecha de la medida de fuerza, Vidal hizo la convocatoria para la paritaria salarial de la Ley 10.430, que engloba a los auxiliares de la educación, trabajadores de niñez, administrativos en general, enfermeros y técnicos. En total, serán alrededor de 130.000 los que a partir de mañana debatan su futuro sueldo. "Esperamos una propuesta que contemple recuperar el poder adquisitivo del salario perdido durante la gestión de Vidal", siguió de Isasi.

Por su parte, el gobierno recalcó una y otra vez que este año la cláusula gatillo no es una herramienta a utilizar. "Con ésta no perdimos en el 2017", recordó el dirigente de ATE, y añadió: "La revisión que proponen tiene un solo antecedente, y es con los docentes en el 2016, cuando no se cumplió". Vale recordar que en el 2016 la paritaria estatal se cerró tras un acuerdo con UPCN, y fue una suba salarial del 18% en tres tramos.

En ese sentido, la oferta de este martes sería similar a la propuesta a los maestros. Es decir, un 15% de aumento en cuotas, cláusula de monitoreo y un plus.

"Además de la cuestión económica -siguió-, vamos a plantear la problemática de los despidos, el pase a planta permanente de 15.000 trabajadores y que no se congelen vacantes". Por estas quejas, el paro y la movilización del jueves continúan en pie. Esta medida fue convocada por estatales, docentes, médicos, judiciales y, en las últimas horas, se sumaron empleados de obras públicas.

Pero la paritaria que representa a más trabajadores es la docente. Por eso la mirada estará puesta el miércoles, cuando se reúnan ambas partes por sexta vez. De los 630.000 trabajadores del Estado, unos 300.000 son maestros. En el último encuentro, Vidal ofreció un aumento del 15% en tres tramos (enero, mayo y septiembre), reconocimiento por presentismo de $6.000, y mecanismo de revisión en octubre.

A docentes y estatales le siguen, en representatividad numérica, profesionales de la salud y judiciales. Ninguno de esos sindicatos fue llamado en lo que va del año. Entre los cuatro sectores está representado el 80% de los trabajadores del Estado provincial.

Por Luciano Bugner

@lucianobugner