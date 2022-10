Los dichos del diputado radical Facundo Manes contra el ex presidente Mauricio Macri, a quien acusó de "espionaje ilegal" y de "populismo institucional" en su gestión, agitaron la interna en Juntos por el Cambio. En las primeras reacciones, el sector del PRO alineado con el ex mandatario le respondió con dureza al legislador nacional y este martes salió a cruzarlo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Mauricio puso mucha energía y coraje en frenar al autoritarismo de los Kirchner. Acá el populismo en la Argentina lo encarna el kirchnerismo. Estoy convencido de eso”, afirmó Rodríguez Larreta en declaraciones radiales. "No estoy de acuerdo on lo que dijo Facundo Manes. Además, la Justicia ya dijo que Mauricio no estuvo involucrado en espionaje; yo sé fehacientemente que no estuvo involucrado, pero además lo dijo la Justicia”, continuó en su defensa del ex presidente.

El último fin de semana, Manes había cuestionado a Macri cuando le mencionaron que, para el ex jefe de Estado, el radicalismo hacía neopopulismo. "Macri tiene que reflexionar porque, en su gobierno, tuvo populismo institucional. Hubo operadores que manejaban la Justicia e influían. Eso es populismo institucional. También hubo evidencias de que se espió a gente de su gobierno”, disparó el neurocientífico, lejos de su habitual perfil moderado.

Esas palabras de Manes provocaron una reacción rápida de parte del ala del PRO identificada con el ex mandatario. "Estoy orgullosa del gobierno del presidente Macri. Demostramos que hay otro camino", sostuvo la diputada Silvia Lospenatto en su cuenta de Twitter. "Es JxC 2023, al que no le guste que siga su rumbo", agregó en respuesta al legislador radical.

Por su parte, el diputado Fernando Iglesias, que ya protagonizó otras polémicas con el dirigente radical, compartió la entrevista televisiva en sus redes sociales y lo acusó de querer quebrar JxC. "El video lo dice todo. Lo de Manes es inaceptable. El único objetivo posible de una declaración como esta es romper la oposición", aseguró Iglesias en su cuenta de Twitter.

Esto es lo que piensa la @UCRNacional o el diputado @ManesF habla a título personal? Tiene algo que decir @GerardoMorales , presidente del partido? pic.twitter.com/KJlRIPIsG4 — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) October 3, 2022

Qué dijo la UCR tras las críticas de Manes a Macri

En este contexto, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical llamó este martes a la "unidad" de Juntos por el Cambio, al advertir que "cualquier manifestación que se aparte de ese rumbo, no importa de donde provenga, lesiona la esperanza". De ese modo, el partido centenario se expresó luego de los cuestionamientos de Manes al ex presidente Macri.

En el comunicado, el radicalismo, presidido por el gobernador jujeño Gerardo Morales, aseguró que el partido está "enfocado en proveer soluciones a todas aquellas cuestiones que angustian a una sociedad muy castigada y, por momentos, escéptica". El texto destacó también que la UCR "trabaja cotidianamente para fortalecer JxC, que es la única herramienta para terminar con este ciclo de kirchnerismo que llevó a más inflación, más pobreza y más degradación institucional"