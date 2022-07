Silvina Batakis, flamante ministra de Economía, confirmó esta noche que el plan de segmentación de tarifas en la electricidad y en el gas se mantendrá, poco después de jurar como nueva titular del Palacio de Hacienda.

"Necesitamos que aquellos que tienen la capacidad de pago se hagan cargo por completo", resaltó Batakis, en diálogo con C5N, de forma que anticipó que mantendrá el esquema avalado por el su antecesor Martín Guzmán.

La economista y flamante funcionaria no le esquivo al tema dólar. Al ser consultada sobre el salto que registró la divisa norteamericana en su versión paralela —el "blue"—. Batakis cree que se trata de "un tipo de cambio muy marginal, pero lamentablemente está en la consciencia colectiva de todos nosotros".

"En algún momento fue el riesgo país, el dólar blue. En algunos momentos se instala mediáticamente, uno empieza a incorporar estas variables y es un mercado muy marginal en Argentina", destacó y planteó: "Las grandes operaciones se hacen al tipo de cambio oficial que está en un sendero de equilibrio. Yo me siento cómoda con ese tipo de cambio oficial", puntualizó la "uno" de Economía.

Por otra parte, la ex ministra de Daniel Scioli tildó de "día particular" el de su asunción en Casa Rosada. "Genera siempre un estado de malestar un cambio de ministro de Economía. Yo pienso que tenemos que dejar recorrer unos días y estar atentos a que no haya un golpe de mercado nuevo y tratar de evitar todas las especulaciones que se dan habitualmente en el mercado financiero", manifestó.

El "pase" entre Batakis y Guzmán

Silvina Batakis mantuvo un extenso diálogo con Martín Guzmán y allí dispusieron los pasos a seguir luego de la salida del "hombre" de Alberto del Palacio de Hacienda. En ese sentido, detalló: "Fuimos haciendo un recorrido por todas las áreas del ministerio".

"Uno necesita trabajar con la gente de confianza, no porque no haya profesionales buenos hasta este momento. Todos me merecen mucho respeto y han dejado muchas horas de su vida en sus oficinas, pero uno necesita trabajar con la gente de confianza y eso me dio la posibilidad el Presidente", explicó sobre quienes ocuparán cargos en su gabinete económico.

Asimismo, no le esquivó al tema "inflación", la economista manifestó: "La realidad es que hoy tenemos una inflación que se ha triplicado en el mundo y Argentina no está ajena a eso. Hoy queremos empezar a corregir todas esas problemáticas que tiene Argentina".

“Me felicitó, yo le conté qué pensaba hacer con el gabinete y ella estuvo de acuerdo. No es que ahondamos muchísimo en algún tema en particular”, precisó sobre su contacto con Cristina Kirchner tras ser confirmada en el cargo.