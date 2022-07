En el marco de la quita de subsidios que se avecina para los servicios de luz y gas, el secretario de Energía Darío Martínez reveló de cuánto será y cómo se procederá a implementar el aumento de las tarifas para aquellos ciudadanos que no sean captados por la segmentación y pasen a abonar los servicios completos.

Respecto de la implementación del nuevo cuadro tarifario, cuya inscripción abrió el pasado viernes, anticipó que “va a estar disponible recién en agosto”. “En función a eso, va a ser su aplicación”, remarcó.

Respecto al incremento que se verá reflejado en la boleta, manifestó que a nivel eléctrico, "van a ser unos 3.000 pesos adicionales”, aunque aclaró que será "en etapas”.

“A partir de septiembre, van a llegar primero unos 1.200 pesos a aquel que va perdiendo el subsidio”, por lo cual restarían dos tramos en los que se dividirá la suma restante de 2.600 pesos.

Según se informó el último viernes, la inscripción fue segmentada con la terminación del número de DNI: hasta el 19/07 podrán entrar los DNI de las personas que terminen en 0-1-2, desde el 20/07 al 22/07 tendrán lugar los números 3-4-5 y, por último, del 23/07 al 26/07 para los 6-7-8-9.

No obstante, remarcó que se trata de un sector que “sabe que no puede tener la energía subsidiada y que probablemente no haya hecho ni la inscripción”.

“El objetivo principal de la medida es hacer un uso más inteligente de los servicios. Y la única manera de no derrocharlo es con justicia social”, precisó.

Asimismo, el secretario de Energía remarcó que “se trata nada más del decil más alto que va a pagar este aumento” y que “al resto de los ciudadanos, no se le va a tocar la factura más de lo que ya se le habilitó en las audiencias públicas de las últimas semanas”.

Para finalizar celebró haber superado los 900 inscriptos “sobretodo en un mundo donde hay una crisis energética inmensa”. “Nos va a venir muy bien. Le va a servir al Estado para muchas cosas”, dijo.

Qué dijo sobre la crisis energética

El funcionario se refirió al problema mundial de abastecimiento de energía, desatado sobre todo a partir de febrero con la invasión de Rusia a Ucrania que comenzó con una escalada de sanciones de los países occidentales y continúa con la respuesta de Vladimir Putin de acotar el consumo de energía para los estados dependientes del grifo ruso.

“China con cortes programados, Francia controla el uso de los aires, Alemania insiste en tender la ropa. Y la Argentina bate récords de demanda”, aseguró en una comparación de la Argentina con el resto de los países.

Por último, el funcionario cuestionó la gestión del gobierno anterior en el sector energético, comandado primero por Juan José Aranguren y luego por el ahora intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel. Para Martínez, durante ese período, se “redujo un 7% del consumo de la energía por que el país que el tan mal manejaba se estaba desinflando”.

“Es importante que se sigan inscribiendo a la segmentación, que tengan las dos facturas al momento de inscribirse, tanto la de gas como la de energía. Y sepan que esa factura va a evolucionar menos que el salario. Va a haber más dinero para consumir”, concluyó.